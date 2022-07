Tribunal desestima apelación de Texos Oil y anula acuerdo secreto de Petropar

El tribunal de apelación en lo civil y comercial de la capital, segunda sala, desestimó el viernes último la apelación que fue presentada por la empresa argentina Texos Oil SRL, con la cual la firma pretendía anular la resolución del juez Hugo Garcete, que dejó sin efecto el acuerdo secreto de la Procuraduría General de la República (PGR) y Petróleos del Paraguay SA (Petropar) con la mencionada compañía.

Con este convenio extrajudicial, la petrolera pública pretendían “regalar” US$ 7 millones para extinguir una causa judicial con Texos, pero el tribunal de apelación desestimó el recurso de nulidad que fue presentado por el abogado de la compañía, Diego Ariel Serafini, y confirmó la resolución (A.I. N° 02) del juez Garcete, que dejó sin efecto el acuerdo secreto, el 6 de enero de 2021.

El magistrado Garcete señaló ayer a ABC Color que al confirmarse su resolución, que anula el acuerdo extrajudicial, sigue el juicio del caso para dictar una sentencia. En este sentido, mencionó que todavía no le notificaron la desestimación de la apelación de Texos y que una vez que lo hagan revisará nuevamente las documentaciones. Alegó que en breve se podría tener el fallo de esta polémica demanda que presentó la compañía argentina contra Petropar.

Garcete había considerado un pedido de la Procuraduría y de Petropar para dejar sin efecto el convenio extrajudicial con Texos Oil, lo cual ocurrió recién cuando el cuestionado acuerdo secreto salió a la luz pública.

La Procuraduría, entonces a cargo de Sergio Coscia, que terminó renunciando a raíz del escándalo, avaló que Petropar pagara unos US$ 7 millones a la firma argentina, supuestamente para evitar una condena mayor en un litigio por anulación de adjudicación. El caso fue un escándalo y el titular de Petropar, Denis Lichi, también estuvo involucrado, pero que siguió en el cargo pese a ello.

El caso data del 2009

Texos Oil SRL ganó un concurso de Petropar el 10 de diciembre de 2009 (durante el gobierno de Fernando Lugo), tras haber presentado la “mejor” oferta para el suministro de gasoíl, pero después resolvieron anular la adjudicación, pues la convocante alegó que no quería suscribir un contrato de US$ 68.000.000 con una empresa que poseía un capital de solamente 10.000 pesos en la Argentina (Texos).

Al no concretarse la firma del contrato, la empresa demandó al Estado paraguayo en Argentina, donde la causa no prosperó (por excepción de competencia territorial), por lo que el caso se trajo a los tribunales locales en 2011, y hasta ahora no tiene una sentencia.

Para finiquitar la demanda, Lichi, por Petropar, y Coscia, por la Procuraduría, firmaron un trato extrajudicial secreto con Texos, en el que se comprometieron a pagar casi US$ 7 millones a esa compañía, libres de impuestos. Por la empresa firmó Sergio Guillermo Marsiletti y se dejó constancia en el convenio que el modesto abogado Abel Germán Ávalos –vinculado al excontralor José Enrique García– debía recibir casi US$ 3 millones de aquel monto.

Tras el escándalo, el convenio fue anulado por el Juzgado de Garcete, pero la decisión fue apelada por la firma argentina, que ahora fue desestimada por el tribunal. El caso también está en manos del Ministerio Público, sin mucho avance.

Impunidad a Denis Lichi

En un contundente informe de 26 páginas, con fecha del 1 de febrero del 2021, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) dejó en claro que Petropar tuvo la misma responsabilidad que la Procuraduría en el escándalo de Texos Oil. Sin embargo, el titular de la petrolera, Denis Lichi, sigue en el cargo hasta hoy, pese a que la Senac remitió el resultado de su investigación al presidente, Mario Abdo Benítez. Hoy el titular de la estatal quiere ser gobernador de Cordillera.