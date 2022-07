Juicio de Texos Oil y Petropar sigue por US$ 38 millones

Luego de que el tribunal de apelación en lo civil y comercial de la capital, segunda sala, haya desestimado el viernes último la apelación de la empresa Texos Oil SRL, con la cual se confirmó la resolución del juez Hugo Garcete, que deja sin efecto el “acuerdo secreto” entre Petropar y la mencionada firma, con lo cual pretendían “regalar” US$ 7 millones para extinguir una causa judicial, sigue el juicio del caso a la espera de una sentencia.

Esto significa que el magistrado Garcete, del Juzgado en lo Civil y Comercial de la capital del undécimo turno, ahora debe definir si corresponde o no el pago de US$ 38 millones a Texos Oil, que es el monto que reclamó la firma en su demanda a Petropar.

Así explicó ayer el abogado Luis Aníbal Silva, procurador delegado que lleva este caso por la Procuraduría General de la República (PGR) y señaló que están muy esperanzados de que la justicia salga a favor de Petropar, ya que en este caso ni siquiera se llegó a firmar el contrato con dicha proveedora.

“Estamos esperando que baje el expediente al despacho del doctor Garcete porque eso ya está para resolverse. La demanda es por un monto grande y siempre hay riesgos, porque hay dos partes donde uno tiene que ganar y otro tiene que perder. Obviamente, si no es favorable para nosotros vamos a apelar, pero aún no podemos hablar de eso, porque hay que esperar para ver qué se resuelve”, expresó.

Adjudicación del 2009

Recordemos que Texos Oil demandó a la estatal por US$ 31 millones (que sumado a los intereses ya llega a los US$ 38 millones mencionados), por supuestos “daños y perjuicios” al no firmarse un contrato tras una adjudicación para provisión de gasoil por vía terrestre a Petropar, que data de 2009 (gobierno de Fernando Lugo).

El contrato no se llegó a firmar porque resolvieron anular la adjudicación, pues la convocante (Petropar) alegó que no quería suscribir un contrato de US$ 68.000.000 con la empresa (Texos Oil) que poseía un capital de solamente 10.000 pesos en la Argentina.

Al no concretarse la firma del contrato, la firma demandó al Estado paraguayo en Argentina, donde la causa no prosperó (por excepción de competencia territorial), por lo que el caso se trajo a los tribunales de nuestro país en 2011, y hasta ahora no tiene una sentencia.

Para finiquitar la demanda, Denis Lichi, por Petropar y Sergio Coscia, por la Procuraduría, firmaron un trato extrajudicial “secreto” con Texos, en el que se comprometieron a pagar casi US$ 7 millones a esa compañía, libres de impuestos. Por la empresa firmó Sergio Guillermo Marsiletti y se dejó constancia en el convenio que el modesto abogado Abel Germán Ávalos –vinculado al excontralor José Enrique García– debía recibir casi US$ 3 millones de aquel monto.

Tras el escándalo, el convenio fue anulado por el Juzgado de Garcete, pero la decisión fue apelada por Texos, que ahora fue desestimada por el tribunal.

Coscia y Lichi son candidatos

Sergio Coscia, que terminó renunciando como procurador tras el escándalo de Texos Oil, porque avaló que Petropar el pago de unos US$ 7 millones a la firma argentina. Asimismo, el titular de Petropar, Denis Lichi, también estuvo involucrado en este caso, pero sigue en el cargo. Coscia ahora quiere ser senador por el movimiento oficialista Fuerza Republicana y Lichi se candidata por la gobernación de Cordillera.