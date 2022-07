Nahiara ya podrá dejar el respirador mecánico

La recuperación total que se espera en pacientes como Nahiara se da dentro de las 72 horas; sin embargo, los signos vitales de la menor son muy favorables y su recuperación va a pasos agigantados. La doctora Nancy Garay, quien encabeza el Departamento de Cardiología, explicó que una vez que se normalice y se le retire el respirador mecánico, podrá movilizarse sin ningún problema, pero que siempre estará dentro de la sala de terapia intensiva.

“Ella no presentó ninguna complicación en las primeras horas de la cirugía y hasta el momento. Ahora lo que estamos haciendo es el entrenamiento y reclutamiento pulmonar para que pueda salir del respirador. Ella está despierta. En cualquier momento va a estar libre del respirador para que se encuentre más tiempo despierta y pueda compartir más con su papá y su mamá (sic)”, explicó la especialista.

Garay también dio detalles de cómo es el día a día de un paciente, en elcaso de Nahiara, desde el momento que queda conectada al aparato que suple de forma artificial el trabajo del corazón. Dijo que siempre debe estar en el área de cuidados intensivos en manos de enfermeras y terapistas calificados para manejar el Berlin Hear.

“Todo debe hacerse dentro de la unidad. No se la puede llevar a la casa, ni sacarla del lugar. Pero ella puede estar sin respirador. Incluso ella tiene una tablet en la que puede ver sus dibujitos animados, estar con sus padres, movilizarse dentro de la sala, ya que el aicut que es como una computadora portátil que hace de corazón artificial, tiene rueditas y es transportable a costa distancia (sic)”, comentó.

Posible donante

Manifestó además que tuvieron conocimiento desde el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) de que habría un posible donante, un niño de 10 años con muerte cerebral, que podía haber sido un posible donante de Nahiara, pero que por una indecisión de los padres no pudo ser posible. “Lastimosamente los padres no se pusieron de acuerdo, la madre dijo que sí, y el padre no quiso”, lamentó.

En ese sentido, pidió a los legisladores tener en cuenta estas situaciones para que a través de una modificación o adenda se pueda cambiar la legislación vigente que habla acerca de la donación obligatoria de órganos para que menores de edad puedan ser beneficiados al igual que los mayores de edad.