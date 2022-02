MOPC quiere usar plata del metrobús en oficinas de “planilleros”, critican

Los frentistas del fallido metrobús no tomaron nada bien la pretensión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de utilizar US$ 34 millones del saldo del préstamo del fallido metrobús para “amoblar” las oficinas del Gobierno, que ya están concluyendo en el Puerto de Asunción, además de otras obras complementarias en ese lugar.

La institución remitirá un proyecto de ley al Congreso en marzo, para que se apruebe que el remanente del empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del componente metrobús, pueda ser usado en el “Programa de reconversión urbana del Puerto”.

“Mientras a nosotros nos dejaron acá una avenida desastrosa, quieren usar la plata del metrobús para utilizarlo en las oficinas del gobierno del Puerto. A nosotros no nos interesa esas oficinas, porque tenían que ver primero nuestras necesidades acá. Quieren invertir en equipar esos edificios para los funcionarios planilleros, para eso sí están para gastar”, expresó Gladys Mancuello, una de las frentistas de la malograda obra.

Siguió: “Van a usar esa plata del metrobús para beneficiar a los planilleros, ya sea colorados, liberales, de todos los colores, mientras los afectados del metrobús seguimos sufriendo este desastre que dejó Mota Engil entre Calle Última y San Lorenzo”.

Mancuello manifestó los fondos deben ser utilizados para mejorar la ruta Mariscal Estigarribia, donde intervino Mota Engil, avenida que hoy está en pésimas condiciones, con baches, sin cruces y además que se inunda con cada lluvia y con cloaca al aire libre.

“La plata del metrobús se tiene que utilizar para el metrobús, porque la obra acá sigue, todavía no se acabó, pero no hacen nada”, aseveró la comerciante.

“Tierra de nadie”

A su turno, Nelson Escobar, otro de los comerciantes de la zona, señaló que se podrían usar los recursos para mejorar toda la avenida. “Falta que se señalice bien haciendo algunas dársenas para abordar los colectivos. Esto porque en algunos lugares se tienen cuatro carriles como para poder implementar eso, además de colocar el paseo central en toda la avenida, porque en ciertos lugares la ruta no tiene ninguna división. La zona es tierra de nadie, ya sea para los peatones que se arriesgan al cruzar o los automovilistas que hacen giros indebidos apeligrando a los demás”, expresó.

Escobar también señaló que es urgente que el MOPC ejecute las obras de desagüe pluvial, que el ministro Arnoldo Wiens prometió en su momento a los afectados de la obra, porque con cada lluvia el agua incluso ingresa a los comercios. “El tema del desagüe no sabemos cuándo se va a completar, acá hay zonas inundables, es un río, un peligro para todos”, lamentó.

MOPC se desentiende

El arquitecto Ricardo Riego, coordinador del “Programa de Reconversión Urbana y Metrobús”, señaló que desconoce sobre las intervenciones que realizará el MOPC en la avenida o las promesas que se hicieron de los desagües. Pidió que las consultas sean remitidas a través de la Dirección de Comunicaciones (Dircom). Remitimos las preguntas a través del mencionado departamento, pero no se tuvo respuestas.

Mientras Obras Públicas se desentiende de la pésima situación actual de la zona del fallido metrobús, pretenden usar el préstamo de la fallida obra en varias licitaciones para completar las oficinas del gobierno como: Acceso por rampa sobre la avenida Stella Maris (US$ 1.100.000), provisión, instalación, del sistema TIC (US$ 16.000.000) y equipamiento de edificios, que contempla adquisiciones e instalación de mobiliarios básicos (US$ 4.950.000).

La lista sigue con el estudio, diseño y reparación estructural del muelle en el Puerto (US$ 2.250.000), la adecuación de los accesos viales en el entorno de las torres y calles internas (US$ 4.800.000) y otros US$ 5.000.000 del saldo de contrato vigente de las oficinas de Gobierno, que aún no se especifica en qué se usarán.