¿Tuviste Covid-19 otra vez? Neumólogos hablan de cómo enfrentar la reinfección

El número de reinfectados de Covid-19 va en aumento en nuestro país y de acuerdo a los datos, la mayoría de los casos corresponden a la cepa ómicron y sus sublinajes. El 95% de estos casos de reinfección se dan con síntomas leves y no requieren de internación gracias a la vacunación, según indicaron los médicos.

Por otro lado, a nivel general, actualmente hay 368 internados por Covid-19, de los cuales 9 están en Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Los médicos afirmaron que la vacunación es lo que permite que la enfermedad no se presente de forma grave, evitando la internación.

Sin embargo, ante reportes de personas que afirmaron que en su segundo contagio, ya con las tres vacunas, tuvieron síntomas más fuertes que la primera vez cuando no estaban inmunizados, surgieron varios cuestionamientos.

Al respecto, los doctores Mabel Peralta neumóloga, coordinadora docente del postgrado de neumología del Hospital de Clínicas y José Oviedo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología explicaron cómo se están dando los casos y cómo seguir enfrentando a la enfermedad.

El doctor José Oviedo, afirmó que el 95% de los reinfectados, tienen síntomas más leves y que casi ninguno requirió de internación.

Para el doctor Oviedo, la diferencia de síntomas en cuanto a gravedad en los casos de reinfección se debe a que entran a valorarse factores inmunológicos, una enfermedad de base, condicionantes que hacen que a algunas personas les de con mayor o menor intensidad la enfermedad.

Así también dijo que si los casos se ven con síntomas más fuertes, podría tratarse de que el paciente sea atacado por virus diferentes en el proceso, como el Covid-19 y la influenza u otros virus respiratorios que pululan actualmente.

La doctora Peralta señaló que se habla de reinfección en los casos en los cuales, el paciente contrajo la enfermedad, se curó y pasado un tiempo, volvió a tener síntomas y dio positivo en las pruebas. “Se ve que en general, los cuadros de reinfección se dan de forma más leve, porque ya tuvo un contacto con el virus, el sistema inmunológico tiene un recuerdo y sabe cómo defenderse. Por la vacuna o la infección, se da de forma leve”, indicó.

Sobre los casos en que se siguen dando de forma diferente entre pacientes o casos en los que el primer contagio se dio leve y a la segunda vez, con síntomas más fuertes, la profesional señaló: “Hay muchas cosas que no se sabe de este virus en cuanto a estudios de la genética de los individuos. No sabemos por qué este segundo encuentro es mas severo, hay varias incógnitas. Lo que sabemos es que se debe generalmente a la edad o enfermedades de base que pueda tener el paciente”.

Síntomas que persisten tras la enfermedad

“Se hacen estudios actualmente, reporte de casos en personas que no tienen enfermedades de riesgo, generalmente relacionado a un problema inmunológico”, indicó.

Por otro lado, la doctora habló acerca de los síntomas que persisten tras la enfermedad. “Hay que tener en cuenta, la gente minimiza el Covid leve y queda luego el postcovid. Esos síntomas vemos después de un año, cuadros de síntomas que persisten, cansancio que queda, niebla cerebral, dificultad para concentrase, pérdida de la memoria, insomnio, migraña, entre otros”, explicó la profesional.

Peralta sostuvo que los cuadros actuales de reinfección corresponden a la variante ómicron. “Estamos enfrentando a una nueva variante, armados, el primer contacto con la enfermedad y vacuna, más los refuerzos. Las personas que no están vacunadas son las que están en riesgo o con una sola dosis”, explicó.

Así también, habló de la importancia de la no automedicación. Indicó que el antibiótico, por ejemplo, no tiene ningún impacto en la enfermedad a no ser haya una infección. “Puede que en la segunda vez, el paciente tenga síntomas más fuertes, pero de no ser por las vacunas, tal vez iban a estar internados”, manifestó.

A no relajarse tras la vacunación

Los profesionales insistieron a la ciudadanía en que deben recordar que la vacuna no evita los contagios, sino que evita que los casos sean graves, por lo que aunque las personas estén vacunadas, deben seguir cumpliendo con las medidas que eviten nuevos contagios.

“Instamos a las personas a no relajarse. Tenemos una protección pero hasta que este virus se vuelva estacional y no haya variantes. A mayor contagio, mayor cantidad de variantes”, dijo Peralta. En cuanto a estudios que deban hacerse las personas con reinfección, la doctora sostuvo que conviene estos exámenes en personas con comorbilidad, también con aquellos con más de 55 años, quienes deben hacerse un chequeo con su médico.

Los profesionales señalaron que, teniendo en cuenta el aumento de los casos, instan a la ciudadanía a no relajarse porque está vacunado, porque puede volver a tener incluso otra variante. Las recomendaciones son las de siempre, la vacuna, esquema completo, usar correctamente el tapabocas, mantener la distancia social y ventilación en ambientes cerrado.