Usuarios de la ciudad Mayor Martínez se quejan de la abultada factura de la ANDE

No es la primera vez que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) es denunciado por los usuarios debido al elevado monto que factura.

Esta vez le tocó el turno a los ciudadanos de Mayor Martínez, que según denunciaron, de estar pagando G. 50.000 a G. 60.000, ahora tienen que pagar G. 150.000, 400.000 y hasta G. 3.000.000.

Uno de los afectados de nombre Ediburgo González, de la compañía Potrero Rincón, distrito de Mayor Martínez, dijo que hace tiempo las facturas no llega a los usuarios. ”La mayoría nos manejamos por aquí pago, presentamos el NIS y con eso no dice cuánto es el monto, hace años que no recibimos la factura”, explicó.

Señaló que todos los vecinos esta vez se quejaron del alto costo que deberán pagar a la ANDE.

Negligencia de la ANDE

Por su parte, la concejal municipal, Vilma Flores (ANR) señaló que solicitaron al jefe regional de la ANDE, Roberto Leal, a que solucione el inconveniente, “Solicitamos al jefe regional a que soluciones el problema, hoy vinieron los funcionarios y se comprometieron a revisar caso por caso, pero no quieren reconocer que ellos metieron la pata, a toda costa quieren cobrar refinanciando la factura”, explicó la edil.

Agregó que todo comenzó por negligencia de la ANDE, que desde hace 7 a 9 meses, no tiene personal, como lector de medidor, y que todo se hacía cada mes basado en un cálculo de consumo promedio. Pero de repente apareció un funcionario a hacer la lectura y supuestamente el consumo en kilovatio (KW) difiere totalmente, refirió la concejal.

Vilma Flores dijo que muchas personas de la tercera edad que venían pagando una suma ínfima de repente tienen que pagar una suma de G. 400.000 a G. 500.000, mientras que otros ciudadanos fueron sorprendidos por que deberán pagar la suma de G. 3.000.000. “Es una injusticia lo que esta pasando en nuestro pueblo”,exclamó la edil.

No es la primera vez que la ANDE comete este tipo de errores con usuarios en el departamento de Ñeembucú, ya en meses anteriores ocurrió algo similar con los pobladores de San Juan de Ñeembucú quienes también protestaron. En ese entonces, desde la oficina regional reconocieron el error de un funcionario que hizo mal la lectura del medidor.