Vuelca en Amambay camioneta que transportaba un cargamento de marihuana

Cuando los policías llegaron al lugar del accidente ya no se encontraba nadie. Se presume que el conductor perdió el control del rodado en una curva y tras volcar quedó a un costado del camino. No se descarta que el conductor haya sido auxiliado.

La camioneta tenía una chapa Mercosur AACZ 914 Paraguay y estaba repleta de marihuana, según explicó el Of. Insp. Francisco Astorga, subjefe del Puesto Policial de San Luis.

Expresó que dentro del rodado no se encontró rastros de sangre, no obstante, no descarta que el conductor haya resultado herido y que haya sido auxiliado ya que cuando los policías llegaron al lugar del percance ya no encontraron a persona alguna.

El vehículo se dirigía presumiblemente hacía la ciudad de Pedro Juan Caballero.

El accidente ocurrió en plena línea internacional sobre el camino vecinal en un sitio no muy alejado del Puesto de Control de la Policía brasileña.