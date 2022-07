En San Pedro no funciona sala de hemodiálisis por desidia del Ministerio de Salud, lamenta gobernador

La gobernación de San Pedro invirtió más de G. 1.500 millones para la construcción y equipamiento de la sala de hemodiálisis en el hospital General de Santa Rosa del Aguaray, pero sigue sin entrar en funcionamiento.

La obra comenzó con más de G. 800 millones en la administración de Vicente Rodríguez, exgobernador fallecido, luego culminó y se equipó la sala con otra inversión de G. 700 millones en la administración del actual gobernador, Carlos Giménez (ANR).

El jefe departamental lamenta la falta de funcionamiento para ofrecer servicio en salud pública. “La Gobernación invirtió millones, equipamos, ponemos generador, pusimos todo para que funcione y por un filtro para purificar agua o un sistema de planta de tratamiento de agua no esté funcionando, es increíble”, criticó el gobernador.

Al mismo tiempo, responsabilizó al Ministerio de Salud Pública. “Dicen que se necesita unos G. 128 millones para la planta de agua, que son especificaciones del Ministerio de Salud. No puede seguir sin funcionar una sala demasiada importante, que debe cumplir la función; es una desidia del Ministerio de Salud”, apuntó el gobernador.

“La responsabilidad de hacer funcionar es del Ministerio de Salud”, insistió el gobernador. “No puede ser que estemos invirtiendo más de G. 1.500 millones y ellos (Salud) no hagan funcionar; G. 128 millones es caja chica del Ministerio, no podemos más no más desembolsar a comisiones; por eso, no le damos”, dijo Giménez.

“Cuántas personas van a Asunción, cuánto gasta para su tratamiento, mientras tenemos sala equipada y por desidia no ponen en funcionamiento”, acotó.

El director del hospital, doctor Alejandro Valenzuela, dijo -por su parte- que están trabajando en capacitar a funcionarios y agregó que se logró contratar un nefrólogo, pero -indicó- que falta una planta de tratamiento de agua para que entre en funcionamiento.

El presupuesto ronda los G. 128 millones y, según explicó, si entra a funcionar, en un solo turno podría dar servicio a 25 pacientes por semana.