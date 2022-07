Para Brasil, acuerdo sobre excedentes vence el 1 de enero de 2023, alertan

“Esto le va a estallar en la cara al gobierno en octubre próximo”, indicó el extitular de la ANDE. Cuestionó que desde el gobierno de Mario Abdo Benítez no sean transparentes respecto a este tema, entre otros.

“Acá hay varios ‘aprietes’ que le están haciendo a la ANDE. Primero el tema tarifario, tampoco le desembolsan (Itaipú) los US$ 140 millones prometidos para este año, y ahora le dicen que hay que contratar ya por largo plazo y que el acuerdo operativo termina el 31 de diciembre de 2022″, mencionó.

Sobre esto último, detalló que para los brasileños en Itaipú, el citado acuerdo vence el 1 de enero de 2023. “Allí se habla del 2023 porque se tenía previsto revisar el Anexo C en ese año y cambian las reglas del juego después de tener un nuevo Anexo C y de que se termine de pagar la deuda. Esta deuda todavía no se termina de pagar al 31 de diciembre del 2022″, puntualizó el Ing. Ferreira.

Agregó que hay una imprecisión en el documento firmado en enero del 2007, cuando el presidente de la ANDE era el ingeniero Martín González. Asimismo, reiteró que a la par también “hay un apriete del otro lado, como para decirle a la ANDE que deje de jorobar con la tarifa”. “Eso significa contratar más caro. Por eso está también el problema de la interconexión. No habría mayor problema si permitieran la interconexión entre Itaipú y Yacyretá, que ya está todo listo. Pero no permiten interconectar, con lo cual sin acuerdo operativo, ya estaríamos en graves problemas”, alertó. Agregó que si la ANDE contrata 2000 MW, pero de repente todos prendemos nuestro aire acondicionado, y se necesitan 2500 MW, ¿qué se puede hacer?

Varias indefiniciones

El Ing. Ferreira recordó que aún hay que definir la tarifa del 2023 y del nivel de contratación, ya en octubre probablemente. “En setiembre comienzan las reuniones técnicas. Como este es un gobierno que va a tirar todo lo que pueda para adelante, supongo que será octubre que es cuando debería fijarse la tarifa para el año que viene”, manifestó.

Al respecto, comentó que si la tarifa de Itaipú de este año no están pudiendo cerrar (los negociadores del gobierno), la del año que viene será otro problemita. “Hay que recordar que el dilema de la tarifa del 2022 detonó a finales de octubre del 2021, entonces acá va a volver a detonar esto a finales de octubre del 2022. Probablemente ellos peloteen esto, pero les va a reventar en los primeros meses del 2023″, advirtió.

Lo que dice el acuerdo de 2007

Entre los puntos acordados en el Acta de compromiso del 2007, se indica en el inciso c), que “será priorizada la utilización por Paraguay de la potencia excedente de la UHE Itaipú”. Asimismo, en el punto f), dice que “en situaciones de falta o insuficiencia de potencia excedente en la UHE Itaipú será cedida al Paraguay parcela de la potencia contratada por Brasil, dentro de límites preestablecidos”.