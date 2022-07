Abdo se olvidó del Anexo C, de la tarifa de itaipú y de la sincronización con Yacyretá en su informe

No habló de las negociaciones sobre Itaipú, específicamente, sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, cuyo plazo de vigencia vence el 13 de agosto de 2023, destacó Ferreira como la principal omisión del mandatario, “un tema de interés nacional”.

“Da la impresión, de acuerdo con los últimos discursos de los que estuvieron negociando hace tres años, que ahora pretenden hacernos creer que esto era nomás luego un trabajo del siguiente gobierno y que este gobierno no tenía que hacer nada”, agregó el expresidente de la ANDE, uno de los principales denunciantes del Acta Bilateral de 2019, que fue rechazado ante la fuerte reacción de la ciudadanía.

Agregó que su conclusión se debe a que el Tratado dice que “cumplidos los 50 años será revisado” (el Anexo C), “quieren que la ciudadanía crea que esto ya no le corresponde hacer a este Gobierno. pero si eso fuera cierto, ¿para qué hicieron todo lo que hicieron? Es una gran contradicción. No obstante, creo que lo mínimo que tendría que haber hecho (el presidente) es dar la versión oficial sobre qué está ocurriendo y si hay realmente algún adelanto o no”, enfatizó.

Sobre ANDE, Ferreira manifestó que faltó explicar por qué no se concretó aún la interconexión entre las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá. “Se habló mucho sobre soberanía energética, pero no la vamos a ejercer hasta que no se interconecten las dos centrales”, agregó.

Comentó que, según los datos que maneja, la sincronización es totalmente factible, pero que al Gobierno le falta “un poco más de aplomo en la parte política”, de manera tal que los que están en el ámbito técnico se sientan respaldados y se pueda conectar las dos centrales hidroeléctricas y de ese modo ejercer nuestra soberanía sobre ambas represas, sin afectar el servicio.

El expresidente de la ANDE explicó que cuando se logre esa sincronización se podrá mudar de una fuente de generación a otra, sin ningún tipo de interrupción del suministro eléctrico.

En los ámbitos técnicos, ya se solucionaron todos los problemas. Ya inclusive se hicieron las pruebas, resultaron positivos.

Esto significa que los elementos de protección diseñados, ya instalados y operativos son suficientes, ya que el análisis técnico está terminado y los técnicos que se están eventualmente oponiendo, sean de Argentina o Brasil, simplemente lo están haciendo debido a alguna concesión política definida. No quieren que nosotros podamos tener el libre uso de nuestra energía, de manera sincronizada entre las dos centrales.

Otra punto que cuestionó el ingeniero es que Itaipú sigue apareciendo en áreas que no son propias de la entidad, como por ejemplo en Educación. “Lo que tiene que hacer Itaipú es proveer, y que eso entre por el presupuesto general de gastos de la Nación, los fondos para ciertos gastos sociales o de infraestructura pero que el reporte sobre esa actividad y las responsabilidades, el uso que se le da, el control que se ejerce, así como la rendición de cuentas tiene que hacerse a través de los organismos competentes del Estado”, dijo.

