Denuncian ante la Fiscalía y la Corte supuestas transferencias irregulares

La denunciante Amira Ali Salem, bajo patrocinio de los abogados Elizardo Javier Cardozo Gómez y Amanda Brizuela, presentó denuncia penal en la Fiscalía ante la Unidad N° 20 a cargo de la fiscala Teresa Sosa. La denuncia refiere que la escribana Olga Victoria Guerrero Barros y el ciudadano de origen libanés Salem Mohamed Salem, habrían perpetrados supuestamente los hechos punibles de estafa, lesión de confianza, producción de documentos de contenido falso, producción inmediata de documentos de contenido falso y uso indebido de documentos de contenido falso.

La denunciante Amira Ali Salem señala que a pesar de estar casada con el denunciado Salem Mohamed Salem, y que la escribana Olga Victoria Guerrero Barros tenía conocimiento de este hecho, igual ha procedido a transferir bienes de la sociedad conyugal por un valor multimillonario.

En su escrito ante la Fiscalía señala la denunciante que como cónyuge habían constituido con su esposo una empresa con un capital social de G. 5.000 millones, así como otros tres vehículos valorados en unos G. 400 millones, que fueron enajenados sin su consentimiento.

Así también se han transferido a Camila Salim Saler una valiosa propiedad ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, avaluada en unos G. 6.000 millones.

“Todas las transferencias fueron fraguadas por el denunciado Salem Mohamed Salem en contubernio con la escribana Olga Victoria Guerrero Barros, y las mismas me han producido un daño patrimonial muy grande, más aún considerando que no he recibió los beneficios de las ventas de bienes”, señala en su denuncia ante el Ministerio Público.

Otro inmueble de tres hectáreas estaría también el trámite para ser transferido, según indica a denuncia presentada ante la Fiscalía.

Denuncia ante Superintendencia

Con relación a la denuncia realizada contra la escribana Olga Guerrero Barros ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema, refiere que uno de los hechos que evidencia su mal actuar y desempeño de la escribana, es que la dirección registrada en su sello como en el Colegio de Escribanos, no le pertenece sino que es propiedad de la escribana Leila Cáceres de Irrazábal con Registro N° 435.

Guerrero Barros deja constancia que el local del asiento de su registro está ubicado en la capital, sin embargo, la misma tiene su asiento registral en la ciudad de Fernando de la Mora.

La denuncia asimismo hace referencia que la escribana Guerrero Barros tiene conocimiento que el señor Salem Mohamed Salem está casado con la señora Amira Ali Salem, pero que aún así procedió a transferir los inmuebles y bienes que solicitó el ciudadano de origen libanés, como si fuera que estaba divorciado, reitera ante el Consejo de Superintendencia.