El precio de peaje subiría “inevitablemente” en agosto próximo

Aunque “no es momento aún”, y están haciendo todo lo posible por no subir el precio del peaje por el momento, el viceministro de Administración y Finanzas del MOPC, Carlino Velázquez, reconoció que es inevitable el aumento del costo en las casetas, pues “las cuentas ya no dan”.

El reajuste se daría en el mes de agosto. El viceministro detalló que hay una fórmula que se debe respetar y que incluso es un tema legal, pues hay una condición de reajuste automático por contrato con la firma Tape Porá, asociado a la inflación y los costos de mantenimiento de la ruta.

Recordó que en el caso de Tape Porá el MOPC no gasta “ni un guaraní” en la ruta, sino que todo el mantenimiento está a cargo de ellos.

Se debe cobrar en función de nivel de servicios

Resaltó que en los peajes públicos los costos son mucho más bajos, por lo que están ensayando cobrar en función a niveles de servicios.

“Probablemente el reajuste seas subir de 5.000 a 7.000 en determinados puntos donde se ha mejorado la ruta”, adelantó el funcionario.

Además, informó que se inaugurará una nueva caseta de peaje en la ruta Cedrales (ruta que baja paralelo a la ruta 6 entre esta y el río Paraná) y así totalizarán 13 casetas en rutas del país. Esto sin incluir a las casetas de Tape Porá y tampoco las de rutas del Este.

A su vez, reconoció que hay sitios en los que el peaje ya subió, como por ejemplo en Coronel Bogado, donde ya se cobra G. 7.000 desde hace cuatro meses.

A partir de agosto, subirá el precio del peaje en los puestos de Emboscada, Puente Remanso, 25 de diciembre y la ruta Luque-SanBer.

“No estamos acostumbrados a pagar por peajes”

El viceministro resaltó que en Paraguay “no estamos acostumbrados a pagar por los peajes”, sin embargo, resaltó, este dinero es el que cubren generalmente una proporción del costo de traslado de un punto a otro punto.

“Pero nosotros no cobramos ni el 30 % de lo que se debería, y también es cierto que nuestras rutas están muy poco mantenidas. La ruta Luque-SanBer ya tendría que tener un mantenimiento en torno a un 20 % del valor de la ruta, y no lo estamos haciendo porque no hay recursos”, explicó.

Muy poca recaudación

Subrayó que en nuestro país tenemos cerca de 5000 km de rutas asfaltadas, pero en peajes se cobran al año solamente US$ 30 millones.

“Ese dinero tendría que ser como US$ 300 millones para mantener como si fuera nueva la ruta. Las rutas tendrían que ser iluminadas igual cuando no hay alumbrado público, con la pintura y los ojos de gato. Así tendrían que ser nuestros caminos, pero no lo podemos hacer porque no tenemos ese nivel de recaudación”, manifestó.

Resaltó que nuestras tarifas de peaje son muy bajas, pues cobramos G. 5.000, que es el equivalente a menos de US$ 1, cuando el costo que deberíamos manejar es de US$ cada 60 km. “Nuestro promedio es de menos de US$ 1 cada 120 km”, explicó.

