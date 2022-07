Brasil debe igualar a la mejor oferta, aseguran

El parlasuriano compatriota señaló que se reconoce que Paraguay debe darle la preferencia de adquisición sobre la energía que no utiliza al Brasil, tal como dice el Acta de Foz de Yguazú. Pero aclaró que “preferencia de adquisición en el derecho comercial es poder igualar la mejor oferta que tiene el socio”. Es decir, aseguró que esto no es fijar cualquier precio, arbitrario o fuera de criterio de mercado. “Paraguay no podría vender directamente a precio de mercado sin antes dar al Brasil la opción de igualar la mejor oferta, y en ese caso, el sistema eléctrico brasileño puede tener la energía paraguaya”, alegó.

Zero manifestaba que la cláusula que permite que Brasil pueda comprar preferencialmente la energía excedente no utilizada por Paraguay no es injusta. Fue durante su presentación en el seminario internacional “Energía, Integración y Frontera”, realizado en Ciudad del Este y Foz de Yguazú, los días 12 y 13 de este mes.

En relación a la auditoría de la deuda realizada por la Contraloría General de la República y que cuestionó Zero, Canese manifestó que en nuestro país no se discuten los altos intereses que Itaipú pagó a la banca internacional, aunque “hubo usura y el capital financiero, a través de Eletrobras, ganó una enorme cantidad de dinero”. “Lo que señalamos es la deuda espuria. Brasil dijo ‘no vamos a pagar la tarifa igual al costo’, como dice el tratado y generó una deuda de 4.193 millones de dólares”, recordó.

Al respecto, el parlasuriano resaltó que la deuda se originó debido a que el sistema eléctrico brasileño llevó energía de Itaipú por debajo del costo y por tanto, la deuda “creció como bola de nieve”.