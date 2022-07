Itaipú: abogados sostienen que Paraguay no debe ceder su excedente sino venderlo a precio de mercado

Con un enfoque nuevo del Tratado de Itaipú, el exsenador por la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), Hugo Estigarribia, sostuvo que “Paraguay tiene potestad plena de mantener su parte de energía y vender internamente de la mejor manera, con el derecho de adquisición preferente”. Indicó que la palabra mágica es “podrá”. “Mucho tiempo se dijo que el tratado no nos favorece, pero siempre hace falta una segunda lectura, con lupa, como con los contratos de pasajes aéreos. Durante 20 o 30 años nunca se pidió un dictamen jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores ni de Itaipú sobre el tema que estamos tratando”, agregó.

Añadió que, luego de haber estudiado el tratado considera que el derecho de adquisición preferente (DAP) que señala el documento internacional es el derecho al tanteo, tal como se lo aplica en el fútbol y en otros ámbitos.

“Pero fue más cómodo ceder, recibir la plata que viene de la cesión de energía al Brasil... Fue más cómodo o hubo alguna platita de por medio. La cuestión es que cuando se consiguió mejor precio fue un gran triunfo, pero mucho mejor precio tendríamos si disponemos de nuestra energía y creamos nuestro propio mercado eléctrico, como hizo Brasil. Podemos disponer de nuestra energía a precio barato y vender a nuestro mercado”, comentó Estigarribia.

Insistió en que el tratado dice “podrá”, que no es lo mismo ‘deberá' ceder a la otra parte. “Si decía ‘deberá' solamente, teníamos que cederle al Brasil, obligatoriamente. Pero ‘podrá' significa que podés o no podes hacerlo. Esto significa facultad, derecho, posibilidad. Esa es una posición de interpretación del tratado que estamos haciendo, y que yo no escucho hasta ahora que se haga en círculos del Gobierno bajo ninguno de los gobiernos que estuvieron”, destacó.

Faltan un ente regulador y crear el mercado eléctrico

A su turno, el exministro de Industria y Comercio, Diego Zavala, se debe comenzar a hacer los arreglos internos para crear las condiciones para que Paraguay compre el 50% de la energía que le corresponde. “Comprar bloques de energía, hacer competitivos estos bloques, llamarle a operadores serios de Brasil, Argentina, que vengan de Estados Unidos también, y van a hacer inversiones para hacer las interconexiones necesarias para poder disponer de nuestra energía, que van a dejar renta en nuestro país”, manifestó el abogado.

Para ello, propuso que el Estado paraguayo, a través de la ANDE u otra entidad que suplante a la ANDE, se organice el mercado interno eléctrico. “No le forcemos a la ANDE a hacer algo para lo que no está preparado. Lo que planteo es que hagamos lo que hacen otros países, organicemos el mercado de energía. Que haya una entidad que contrate la totalidad de la energía de Itaipú y Yacyretá, y que licite los bloques de energía y ahí nos queda una renta”, detalló.

Zavala añadió que la interpretación de la Cancillería limita a la palabra consumo el hecho que nosotros, si no consumimos la energía estamos obligados a ceder. “Eso es mentira, es una posición cómoda en la cual nosotros estamos sentados en el piso y de ahí no nos vamos a caer”, cuestionó.

Insistió en que se instale una entidad que tome la energía de las binacionales y sea la comercializadora, pero que para eso también será necesario que haya un ente regulador, como lo es la Conatel en el sector de las telecomunicaciones.

Sobre los precios

El exministro de Industria y Comercio comentó que Paraguay recibe apenas US$ 10 MW/h por la cesión de energía que hace al Brasil en Itaipú, mientras que Argentina, que le vende energía al Brasil, lo hace por entre 50 y 80 dólares, dependiendo de la época, a precio de contratos que se cerraron en el 2020. “Uruguay, que es pigmeo al lado de Paraguay en materia de energía, le vende en mercado spot, a muy corto plazo, en US$ 240″, agregó.

El Ing. Luis María Fleitas, exsuperintendente de Energías Renovables de Itaipú Binacional, preguntó a los representantes de la ANDE en el debate sobre la posición de la empresa eléctrica estatal con relación a la contratación de toda la potencia paraguaya y la venta al mercado brasileño.

El jefe de la Oficina de gestión de negocios estratégicos de la presidencia de la ANDE, Ing. Francisco Escudero, respondió que la energía que Paraguay no consume en su mercado tiene que cederla. “Si queremos comercializar esa energía en el mercado brasileño, hay que pedir la revisión del tratado, que la ANDE ya lo dijo. Es una de las opciones que maneja el Gobierno y va a proponer en su momento. Si tenemos la posibilidad de renegociar el tratado y se nos permita la libre disponibilidad para comercializar, tenemos que tener una tarifa baja, porque la tarifa más cara que paga el consumidor brasileño es la tarifa de Itaipú”, puntualizó.

Agregó que Brasil está pagando 65 a 68 dólares en Itaipú y que viendo la subasta de energía que hay en el vecino país, se puede saber que los precios están entre 30 y 40 dólares. “Cuando hablamos de precios de 100, 200 y 300 dólares, son precios temporales del mercado de corto plazo, cuando existe una crisis ocasionada por la sequía. Son momentos picos del mercado, como el que estamos teniendo en el mercado del petróleo; no es una referencia para hablar de que sea el precio de exportación”, argumentó.

Deuda espuria

En otro momento del debate, el moderador del evento, Ing. Germán Escauriza, preguntó a los representantes de la ANDE, qué hizo la empresa estatal, que recibe un pago de Itaipú en concepto de gastos de resarcimiento para aprobar presupuesto, tarifa, balance y cuadros de resultados. A lo que el gerente técnico de la ANDE, Ing. Miguel Báez, le contestó que la tarifa lo define el CECUSE, no la ANDE. “Lo que le compete a la ANDE, por administración, lleva los controles respectivos, y a lo mejor algunas cosas se definen políticamente, no es la ANDE la que impone. Pero la ANDE cumple con su rol hasta donde puede, de controlar balances, definir cuestiones administrativas, participa activamente en las reuniones del Consejo”, contestó.

Ante otra nueva consulta de Escauriza, respecto a por qué la ANDE aceptó la deuda espuria como deuda de la concesionaria Itaipú, el Ing. Báez le dijo que esa respuesta él no le podía dar, porque es algo que viene de hace mucho tiempo, de otras administraciones. “Yo no tengo la respuesta, me gustaría que le haga la pregunta al presidente de la ANDE”, contestó.