Horacio Cartes no será el último significativamente corrupto en Paraguay, advierte EE.UU.

Hoy la Embajada de Estados Unidos anunció que Horacio Cartes y sus hijos pasan a ser considerados como “significativamente corruptos” para dicho país, con todas las medidas restrictivas que implica dicha medida.

“Esta no será nuestra última designación en Paraguay. Estados Unidos utilizará todas las herramientas a su alcance - investigaciones, extradiciones, sanciones financieras y restricciones de visa, entre otras - para combatir la corrupción y el crimen organizado en cada oportunidad que tenga, en todo el mundo”, agregó el embajador Marc Ostfield.

En la ronda de preguntas de la conferencia, el embajador reiteró en dos ocasiones que Horacio Cartes no será el último en ser declarado como significativamente corrupto.

“Haremos esto, sin considerar la afiliación política, la riqueza o las conexiones personales de las personas implicadas”, acotó.

No habló sobre investigaciones

Durante la ronda de preguntas sobre la nominación de Horacio Cartes como “significativamente corrupto” para Estados Unidos, el embajador de dicho país evitó dar detalles sobre investigaciones que llevan a cabo contra el expresidente.

“Nuestra prioridad es la lucha contra la corrupción, no podemos revelar detalles sobre investigaciones en curso o futuras, porque no podemos interferir. Puedo decir que los Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas que tenemos para combatir con Paraguay y en Paraguay”, respondió.

Así también, hizo énfasis en que esta nominación es totalmente unilateral del país norteamericano y las leyes de Estados Unidos le otorgan a los embajadores ese poder para designar a funcionarios extranjeros siempre que tengan “evidencia de corrupción significativa”, sin participación de ninguna autoridad local.

Así también, consideró que él no puede opinar sobre investigaciones en Paraguay. “Pero puedo decir que cuando hay suficiente evidencia, información creíble, el secretario de Estado debe designar a una persona como corrupta significativamente y quero enfatizar que, como he dicho, esta designación no será nuestra última designación en Paraguay”, sentenció dando fin así a la conferencia.

