Llamativos datos en reposos de funcionaria de Yacyretá

Dolencias repetidas, certificados médicos firmados por un mismo médico y especialidades llamativas de quienes firmaron los documentos. Una serie de elementos llamativos saltan en los reposos presentados por la cartista Fátima Saucedo Zelada, funcionaria de la EBY que faltó más de lo que se presentó a su lugar de trabajo en lo que va del año.

Así lo revelaron documentos y fuentes a las que tuvo acceso ABC Color.

Nombre y dolencias que se repiten

Uno de los puntos llamativos en los numerosos reposos presentados por Saucedo es la constate repetición de dolencias y del nombre de un mismo médico que firmó los documentos.

Golpes en el pie figuran en repetidas oportunidades como justificación de las ausencias de Saucedo.

Por ejemplo, entre febrero y abril de este año, Saucedo Zelada faltó unos doce días en base a reposos por “esguince de pie”, “esguince de tobillo derecho”, “esguince de tobillo” o “lumbalgia aguda”. Lo llamativo del caso es que en esos días que en teoría no podía asistir a su lugar de trabajo, no tenía problemas para acudir a eventos proselitistas de Honor Colorado, en particular detrás del precandidato presidencial cartista Santiago Peña.

Por ejemplo, Saucedo presentó reposo médico para ausentarse de la EBY entre el 9 y el 10 de marzo pasados. Según los registros de la institución, la funcionaria dijo haber padecido un “esguince de pie” que le imposibilitaba asistir a su lugar de trabajo. Sin embargo, ese mismo miércoles 9 de marzo, asistió a un encuentro por el Día Internacional de la Mujer con miembros de Honor Colorado.

El evento fue organizado por María José Argaña, precandidata cartista al Senado, y contó con la presencia de Peña. La propia Saucedo publicó en redes sociales fotos de su presencia en el evento.

Una semana después, el 17 de marzo, volvió a pedir dos días de reposo por “esguince en el tobillo derecho”.

Con esto, no se presentó a su lugar de trabajo el 17 ni el 18 de marzo. Sin embargo, Saucedo pareció haber olvidado por completo su “esguince” pues un día después, el 19 de marzo, publicó fotos mientras acompañaba un recorrido del precandidato cartista Santiago Peña por el departamento de Misiones.

El doctor Germano Gernhofer fue el que firmó la mayor parte de los reposos presentados por Saucedo. El mismo figura como doctor del servicio de traumatología en el Hospital Central del IPS y también en el Hospital Regional de Luque.

Sin embargo, en varios de los reposos presentados por Saucedo no se podía distinguir membrete alguno, aunque el médico utilizó su sello del IPS.

En los documentos del sumario administrativo abierto con Saucedo de hecho se hace alusión a estos puntos.

Coloproctóloga... para niño

El caso de Saucedo saltó a la luz pública luego de que publicaciones en redes sociales la mostraran mientras llegaba a la sede de la EBY en Asunción para marcar entrada, retirarse del lugar y volver a la tarde para marcar salida.

En su justificación, Saucedo dijo que presentó pedidos de permiso para acompañar a su hijo. Lo llamativo del caso es que la médica que atendió al menor dio un justificativo a la madre.

En concreto, la doctora Jazmín Burgos Alderete fue quien firmó el justificativo presentado en mayo pasado por Saucedo.

La doctora asegura que el hijo de Fátima Saucedo sufrió un accidente casero que le ocasionó una herida...en el pie derecho. Llamativamente, el mismo lado en el que la funcionaria de la EBY siempre decía lesionarse.

Lo que hace más llamativa la situación es que la doctora Burgos Alderete es coloproctóloga, es decir una profesional dedicada especialmente al diagnóstico y al tratamiento de todas las enfermedades que afectan al colon, al recto y al ano, males que muy raramente afectan a niños o adolescentes.

En casos de accidentes, normalmente son traumatólogos quienes atienden a los pacientes.

A todo ello hay que sumar que al igual que en otros casos, el justificativo no tenía membrete de institución alguna y aparecía como dirección una casa ubicada en Antequera 1190, en el centro de Asunción. Habitualmente en casos de accidente, la atención primaria se realiza en centros de salud.

Cientos de ausencias

En casi dos años, Fátima Leticia Saucedo Zelada se ausentó en más de cien oportunidades a su lugar de trabajo en la EBY. Así revelan datos del sumario administrativo abierto contra la misma luego de denuncias de supuesto planillerismo.