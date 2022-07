Así respondía Pavão cuando lo vinculaban a una amenaza contra Cartes en 2016

“Jamás, jamás voy a querer hacer algo así. Esto no está en mi interior, mi espiritual (sic) no es para eso. Las personas que me conocen saben qué tipo de persona yo soy”, sostuvo el narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão en una entrevista exclusiva con ABC del 2016 sobre una supuesta amenaza al entonces presidente Horacio Cartes.

Desde el Gobierno entonces señalaban que Pavão estaba detrás de una amenaza contra Cartes. “Casi 7 años estuve en Tacumbú y todas las personas que estuvieron conmigo ahí saben quién yo soy y cómo yo actúo, qué tipo de persona soy, mis tipos de pensamientos. Soy una persona que soy por lo justo; mi balanza ni para izquierda ni derecha, porque es así que Dios quiere que nosotros seamos y desde que me torné cristiano es así como yo pienso”, prosiguió el narco en su defensa.

“No tengo nada contra el Gobierno, contra nadie, contra cualquier político que sea. No tengo nada contra ninguno de ellos”, agregó.

Cuando fue consultado sobre el motivo por el cual el Gobierno lo vinculaba con una intención de atentar contra Cartes, respondió que “no tengo idea de por qué están hablando de eso. Jamás ni en pensamiento pasó eso por mi cabeza o no habrás escuchado de ninguna persona que convive conmigo, así como mi abogada, este tipo de cosas”.

¿Por qué vinculaban a Pavão?

En septiembre del 2016, Francisco De Vargas, quien se desempeñaba como ministro del Interior, señalaba que había una amenaza ya de hacía tiempo contra el entonces mandatario Cartes. Sin embargo, refirió que recién ese mes trascendió dicha información.

Igualmente, indicaba que “son informaciones que recibimos a través de los organismos de seguridad. Hay mucho más de lo que podemos comunicar en este momento. Esto viene desde hace un tiempo, ahora nomás tomó un estado público. Tiene que ver con los traslados y privilegios que tuvo (Pavão)”.

¿Cuáles eran estos privilegios que mencionaba? Pavão fue detenido en el 2009 y remitido en diciembre de dicho año al penal de Tacumbú, pero en julio del 2016 fue trasladado a la Agrupación Especializada por haberse descubierto que en la penitenciaría donde estaba vivía con lujos impensables para un interno.

En el 2017, el gobierno del expresidente Cartes ordenó la extradición del narco al Brasil para que cumpla una condena de 17 años y 8 meses por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal.

Nueva amenaza contra Cartes

El sábado pasado, el expresidente Horacio Cartes reveló que el ministro del Interior, Federico González, le informó personalmente sobre amenazas de muerte en su contra, que el Gobierno recogió a través de trabajos de inteligencia efectuados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El presidente Mario Abdo Benítez fue consultado la noche del sábado sobre el origen de las amenazas contra Cartes, a lo que respondió que “no es seguro de dónde provienen las amenazas. (...) Puede ser PCC (Primer Comando Da Capital) o (el narco Jarvis Chimenes) Pavão, pero ahí entre mafiosos es el problema”.

Ahora, desde el cartismo se menciona que Pavão es quien se encuentra detrás de esta nueva amenaza contra el líder de Honor Colorado y aseguran que ello se da por la decisión de HC de extraditarlo al Brasil.

Desde Senad, organismo que recogió dicha información, aún no hay confirmación a los medios sobre el origen de dicha amenaza.