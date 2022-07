Bacchetta: “Todavía no existe algo concreto sobre el Anexo C”

Participaron del encuentro, el canciller nacional Julio Arriola, el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, Liz Cramer, representante de la Cancillería en el Consejo de Administración de Itaipú y el consejero Gerardo Blanco.

El senador Bacchetta Indicó que Brasil tomó como precio base la tarifa de energía eléctrica de US$ 13, que están pagando US$ 18 KW/mes y que Paraguay está peleando por más de US$ 20 KW/mes. “Ante una situación como esta, creo que es ventajoso para el Paraguay lo que se está logrando en este momento y dentro de un mes vamos a tener realmente lo que se estableció entre ambas partes”, destacó el legislador.

Resaltó que la reunión fue bastante interesante y que están trabajando para lo que será la revisión del Anexo C.

Negación de la soberanía

Por su parte, el parlasuriano Ricardo Canese, también miembro de la Comisión Nacional, comentó que en el contexto del no ejercicio de la soberanía, “Abdo Benítez le hace caso a Bolsonaro y acepta bajar la tarifa de exportación de la energía paraguaya de Itaipú al Brasil de 22,6 a 20,75 US$/kW-mes, unos US$ 94,5 millones de regalo en el 2022, que hemos condenado severamente en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Anexo C de Itaipú”, dijo.

Agregó que es “un gravísimo acto de negación al ejercicio de la soberanía y de agravamiento de tal situación, reduciendo aún más la tarifa de exportación de la energía paraguaya de Itaipú al Brasil, para más en un momento preelectoral”.

Cabe mencionar que esta comisión está conformada por ocho representantes titulares y ocho suplentes de la Cámara de Senadores e igual cantidad de representantes de la Cámara de Diputados; así como po tres representantes titulares y tres suplentes del Parlamento del Mercosur (Parlasur).