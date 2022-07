Anexo C: Brasil supedita adelanto de la revisión a definición de la tarifa 2022 de Itaipú

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Julio Arriola, al referirse a la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, recordó que el Paraguay manifestó oficialmente al Brasil su interés de adelantar el proceso previsto para agosto del 2023. Añadió que el gobierno del Jair Bolsonaro respondió que comparte el interés y que avanzarán en tal sentido una vez que haya acuerdo sobre la tarifa y las bases presupuestarias del 2022.

Arriola hizo estas declaraciones al concurrir al a la sede del Legislativo ante el llamado de la Comisión Directiva y líderes de bancada de la Cámara de Senadores para que informe sobre la situación de las las negociaciones para la revisión del Anexo C, de las inversiones en el sector eléctrico y el estado de las tratativas para la definición de la tarifa de Itaipú.

También participaron el Ing. Félix Sosa, presidente de la ANDE; el Ing. Gerardo Blanco, consejero de Itaipú y Liz Cramer, representante de la Cancillería ante el Consejo de Itaipú. Asimismo, el consejero Víctor Miranda y el Ing. Juan Encina de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y Osvaldo Ostertag, director de la Unidad General de Recursos Energéticos, del MRE.

Arriola explicó que nada impide que, de mutuo acuerdo, se adelante la revisión del Anexo C, e incluso, también se aborden otros temas como los Anexos A y B del Tratado.

La convocatoria fue hecha a instancias del senador Eusebio Ramón Ayala, quien solicitó más información sobre temas citados por el presidente Mario Abdo Benítez en su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso. El parlamentario adelantó que pedirá volver a convocar a los representantes de las binacionales para abordar temas que quedaron pendientes.

Plazos para retirar y otros, para usar

Ante la consulta del senador Eusebio Ramón Ayala, si en cuánto tiempo estiman que Paraguay estará en condiciones de retirar toda la energía que le corresponde en Itaipú y, por otra parte, consumir esa energía, el titular de la ANDE, Félix Sosa, le contestó que se estará técnicamente listo para retirar cuando se termine la construcción de la línea de transmisión doble terna entre la Margen Derecha de Itaipú y la subestación Yguazú. En tanto que el consumo total podría darse alrededor de los años 2028 y 2030.

No se negociará la libre disponibilidad

El canciller Julio Arriola comentó que durante la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se realizó la semana pasada en nuestro país, dialogó con su par del Brasil, el embajador Carlos Alberto Franco França, sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, que debe realizarse en el 2023, según establece el referido instrumento bilateral, tras cumplirse los 50 años de su entrada en vigencia.

“En ocasión de la Cumbre del Mercosur pude hablar con el canciller Carlos França. Nosotros recibimos una información importante con respecto a su venia; que una vez que definimos nuestra tarifa de electricidad 2022, podríamos iniciar las conversaciones referentes a la revisión del Anexo C”, detalló.

Respecto a si se revisará la libre disponibilidad de la energía para vender a terceros países, incluso al mismo Brasil, el canciller Arriola respondió que ese ítem no forma parte del Anexo C del Tratado, y que “para agosto del 2023 solamente estamos obligados a ver el Anexo C”. “La libre disponibilidad de la energía tiene que ver con el artículo 13 del Tratado, no es parte de la revisión del Anexo C”, precisó.

Agregó que el Anexo C tiene varios componentes y con relación a cada una de ellas, dijo que el Paraguay desde hace dos años y medio viene trabajando y tiene una posición acordada, una estrategia de negociación y un Plan A, B, y C, para cada uno de esos puntos, entre ellos los royaltíes, futuras inversiones y otros aspectos.

“Esperemos que la tarifa sea definida y a partir de ahí iniciemos las conversaciones con el Brasil con respecto al Anexo C”, añadió el canciller Arriola.

Sobre los resultados de los análisis de los Grupos de Trabajo para la revisión del Anexo C, dijo que son públicos y que están en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores.