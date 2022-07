Hoy hacen último intento de frenar paro de transporte

El titular de la Dirección Nacional de Transporte, Juan José Vidal, indicó que este martes se realizará una última reunión en la que se intentará llegar a un acuerdo con los transportistas, con el objetivo de frenar el paro que tienen planeado los trabajadores aglutinados en la Dinatran.

Vidal explicó que la medida de fuerza aún no está confirmada, pues todavía se encuentran en negociaciones con los transportistas. Subrayó que tienen tiempo hasta las 23:59 de hoy para poder llegar a un consenso, pues el paro comenzaría a partir de las 00:00 del miércoles.

Unas 90 empresas se sumarían

Esta vez, el paro lo realizarían los transportes de corta, mediana y larga distancia, permisionarias de Dinatran. En total, son cerca de 90 empresas con un parque automotor de 1.000 a 1.100 buses, precisó Juan José Vidal.

En cuanto al tiempo que podría durar la medida de fuerza, Vidal explicó que los transportistas no hablaron de plazos. “Yo creería que no sería esto algo indefinido. Si no llegamos a un acuerdo, sería de dos a tres días como máximo”, dijo.

Según el número que tienen los trabajadores que planean hacer el paro, en total se verían afectados de 15.000 a 20.000 pasajeros con la falta de transporte de corta, mediana y larga distancia.

Área metropolitana no se suma

Se debe tener en cuenta que el paro es de la Dinatran, por lo tanto, no afectaría a las empresas de transporte del área metropolitana, ya que estas dependen del Viceministerio de Transporte.

Vidal explicó en términos sencillos que todas las empresas que se conocen por sus nombres son las que van a paro, mientras que las que se conocen por número de línea no se adherirán a la medida.

En el paro están incluidas aquellas empresas que hacen transporte internacional, por lo que las personas que quieran viajar, por ejemplo, a Buenos Aires no podrán hacerlo si hay medida de fuerza.

Piden que baje el combustible

El director de Dinatran se mostró esperanzado en que llegarán a un acuerdo. “El único tema que nos queda para llegar a un acuerdo es el tema combustible. (Los transportistas) están pidiendo una disminución de G. 3.000 por litro y ese es el punto en cuestión para llegar a un acuerdo y no llegar al paro”, explicó Vidal.

En unas horas más, Juan José Vidal mantendrá una reunión con los viceministros de Tributación, Óscar Orué, de Economía, Iván Haas, de Transporte, Víctor Sánchez, y el presidente de Petropar para hacer una propuesta sobre el combustible y ver si convence a los manifestantes.

Descenso del carburante llevará tiempo

Al ser consultado sobre cuándo se daría un descenso del precio de combustible para el público en general, Vidal comentó que conversó con el presidente de Petropar, Denis Lichi, quien le explicó que si bien están bajando los precios, para que eso llegue a nosotros “lleva tiempo, porque entre lo que comprás más barato y la cantidad de litros que tenés en tanque, lleva un tiempo en que ese precio llegue al público”.

Indicó que para transportar a las personas que lo necesiten, en caso de producirse el paro, se tiene la posibilidad de pedirles a policías y militares que faciliten sus unidades, para así garantizar el traslado de personas que tengan que ir a sus lugares de trabajo.