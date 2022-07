Transportistas piden precio preferencial del combustible o seguirán con cierres, anunciaron

Según Humberto Rodas, gerente de la Cámara Paraguaya de Transporte Internacional, no es la voluntad de los transportistas continuar con el paro, pero están esperando que desde el Gobierno le den una respuesta sobre su pedido de precio preferencial en el combustible.

“No queremos avanzar ni un minuto más. El director de Dinatran, Juan José María Vidal Bonín, ayer me estaba buscando, hablé con él y me dijo que hay una contrapropuesta. Desde esta mañana muy temprano le estoy buscando, me dijo que le falta una respuesta del Ministerio de Hacienda. Recién hablé con él y me dijo que enseguida le van a avisar”, manifestó Rodas.

Consultado acerca de cuánto tiempo más continuarán con el paro, indicó: “Estamos esperando esa reunión. Muchos dirán que queremos subsidio nomás y no es así. Nunca tuvimos subsidio, entonces le decimos al director de la Dinatran que si es imposible que nos dé ese precio preferencial del combustible porque irá contra la ley, entonces queremos convocar al consejo de la Dinatran hoy mismo y poner ese precio del combustible en la planilla, el salario mínimo que subió, el dólar que tuvo algunos ajustes para arriba, de tal manera a fijar un nuevo precio de pasaje”, señaló.

“Si sube el combustible se tiene que ajustar el precio del pasaje. El director de la Dinatran dijo que falta muy poco, y si llegamos a eso, por supuesto, el paro se va a levantar. Es difícil, porque aunque sea un servicio público, pero también hay un capital privado”, alegó Rodas.

Campesinos exigen renuncia de Mario Abdo

Campesinos que llegaron desde diferentes puntos del país cerraron esta mañana media calzada a la altura del kilómetro 21 de la ruta PY01.

Un importante número de movilizados llegó hasta este lugar para manifestar una serie de exigencias. Entre estas, piden la renuncia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pues lo consideran corrupto y afirman que nada ha hecho por mejorar la situación de pobreza extrema de nuestro país.

Rosalía López, de la comunidad Santa Elena de Mariscal Estigarribia y vocera del grupo, precisó que quieren proponer ellos como comunidad el reemplazo del Presidente, pues ya no quieren que se les impongan personas que nada hacen por ellos.

Por otro lado, pidieron que el expresidente Horacio Cartes pague por sus delitos ante la Justicia, pues es “un lavador de dólares y narcotraficante que vende nuestra patria y nuestra tierra”, expresó López.

Reclamaron además por el hecho de que la Policía les está impidiendo el paso y acotaron que la intención que tienen es marchar para llegar hasta el Palacio de Justicia a exteriorizar sus reclamos. Si bien es de media calzada, el cierre de los labriegos está dificultando bastante el tránsito a esta altura de la ruta PY01, produciendo retrasos en el traslado de vehículos.