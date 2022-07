Emblemas privados se vieron obligados a bajar precios al igual que Petropar

La mayoría de los emblemas privados como Copetrol, Petrobras, Shell y Petrochaco, por citar algunos, también bajaron desde la fecha el precio de sus carburantes entre G. 300 y G. 500 por litro, según se pudo corroborar en un recorrido de ABC Color.

Esto luego de que la estatal Petropar anunciara una reducción de los valores de los combustibles, que se concretó a partir de hoy. Esto se dio porque los emblemas privados no quieren perder clientes, por la diferencia de precios con la petrolera pública y tuvieron que ajustarse a los mismos precios de la estatal.

Sin embargo, criticaron la decisión, y afirman que no tuvieron otra alternativa más que ajustarse a la decisión de la petrolera pública. “No nos deja alternativa”, expresó Miguel Bazán, presidente de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustible (Cadipac).

Respecto a la situación actual de los diferentes emblemas indicó que “es desesperante”, ya que tuvieron que gastar sus valores “por culpa de decisiones políticas que distorsionan el mercado”.

Sin embargo, el precio del petróleo, materia prima principal de los combustibles, están registrando caídas desde hace un mes, lo que no se estaba reflejando en el país, aunque los precios de los combustibles también estaban disminuyendo en el mercado internacional.

En este sentido, el precio del petróleo WTI (West Texas Intermediate) empezó el mes de junio con una cotización de US$ 120 por barril, que desde la segunda quincena comenzó a caer a US$ 110 por barril. En la primera quincena de julio, el precio del crudo ya disminuyó por debajo de los US$ 100 y hoy está cerrando a US$ 99,27 barril.

En Petropar se concretaron la baja de precios

Desde hoy, en Petropar bajaron los precios de los carburantes entre G. 500 y G. 300 por litro, ante la disminución del precio del petróleo en el mercado internacional. De esta forma, el diésel común (tipo III) y la nafta intermedia (de 93 octanos) tuvieron una reducción de G. 500 por litro, mientras que las naftas súper (97 octanos) y común (88 octanos) registraron una reducción de G. 300.

Asimismo, el combustible denominado ecoflex bajó G. 200 por litro y el gas licuado de petróleo (GLP) unos 400 por kilo y G. 225 por litro.