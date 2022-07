Municipalidad interviene baldío abandonado en Asunción.

Este viernes, funcionarios de la Policía Municipal de Vigilancia de la Municipalidad de Asunción desarrollaron un procedimiento en un baldío en el barrio Salvador del Mundo para eliminar posibles criaderos de mosquitos que transmiten dengue.

La intervención de la Municipalidad se da luego de las denuncias hechas por los vecinos de la zona, quienes indicaron que el sitio es un criadero de mosquitos y alimañas por las condiciones de abandono en que se encuentra.

Al respecto, Ariel Andino, director de la Policía Municipal de Vigilancia, señaló que “lastimosamente sigue la inconsciencia de la gente”, que no limpia sus propiedades y deja que crezcan malezas, yuyos y otros.

En el predio encontraron una piscina abandonada, con agua y basuras, el pasto largo, escombros y otros.

Propietarios serán multados

Andino recordó que, por tales infracciones, el propietario del predio será sancionado. “Son tres tipos de multas: la primera podría llegar a G. 8 millones, la segunda rondaría los G. 25 millones y la tercera a más de G. 200 millones”, comentó.

Sin dar el nombre de los propietarios, mencionó que estos no tienen deudas con la Comuna, pero mientras no se pongan en regla no podrán realizar trámites en el municipio.

También comentó que los dueños ya fueron notificados anteriormente, pero no hubo compromiso de limpieza ni otro tipo de respuesta.

Dengue, con notificaciones estables en las últimas semanas

De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, a la fecha son 171 los casos de dengue en el país, dos de los cuales son nuevos, mientras que la cifra de afectados por chikunguña asciende a 118, de los cuales 4 fueron identificados esta semana.

Desde Vigilancia de la Salud mencionaron que el promedio de notificaciones de cuadros sospechosos de dengue es de 154 en las últimas tres semanas. “En esta última semana evaluada se registraron 79 notificaciones, un centenar de notificaciones por debajo de lo reportado la semana anterior”, señalaron.