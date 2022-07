Tribunal ratifica extradición de José Peirano Basso a Paraguay, pero él accionó ante la Corte

El Tribunal de Apelaciones de Uruguay ratificó la extradición de José Peirano Basso a Paraguay, donde enfrenta una causa por lesión de confianza y conducta conducente a la quiebra, derivado de la intervención al Banco Alemán. Sin embargo, el exbanquero interpuso un recurso de casación y la Suprema Corte de Justicia de dicho país deberá definir si enfrenta o no a la Justicia de Paraguay, según medios internacionales. No obstante, Cancillería aún no ha recibido información al respecto.