INC sigue sin despachar cemento: ofertas para compra de bolsas están infladas

La INC sigue sin despachar cemento porque no tiene bolsas para envasar el cemento, ante la inoperancia de su titular, Ernesto Benítez, cuestionaron los clientes. Recién la semana pasada la estatal recibió las ofertas para comprar los envases, cuyos precios están inflados respecto al precio referencial del llamado y no se sabe si ya se adjudicó. La planta de Villeta parece una fábrica abandonada.