Nenecho construye desagüe en Molas López sin estudios técnicos, denuncian

Un dictamen de la comisión de infraestructura de la Junta Municipal de Asunción pide al intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) que realice estudios hidrológicos que avalen la construcción del desagüe pluvial que ya se está haciendo en la avenida Molas López.

El presidente de la comisión, concejal Pablo Callizo (PPQ), explicó que al realizar una revisión de la documentación con respecto a la obra de G. 67.108 millones, encontraron que carece de estudios suficientes que respalden los trabajos.

Específicamente, el edil relató que hay estudios referentes al alcantarillado en sí, que pasa por debajo de la avenida, pero no de los sumideros y de cómo caerá y circulará el agua en ellos. “Nos dimos cuenta que no hay ningún cálculo sobre los sumideros. Lo más probable es que no ingresen las aguas a los sumideros”, indicó.

El concejal comentó que el fenómeno se daría debido a que el torrente en Molas López ya es muy fuerte cuando llueve y la acumulación de agua es muy alta, por lo que los sumideros deberían colocarse en las calles alternativas. Esto, de manera a que el agua no llegue a acumularse en la citada avenida.

Callizo atribuyó el error a que la licitación se aprobó rápidamente y con un anteproyecto que no mostraba todos los detalles. El dictamen que pide a Nenecho realizar el estudio será tratado mañana, en sesión del legislativo municipal y, según Callizo, se tendrían los votos necesarios para su aprobación.

El concejal explicó que durante un recorrido en la zona de obras pudo constatar que la circulación es muy difícil, puesto que no hay muchas calles alternativas disponibles, y por otro lado, también se necesita reforzar la señalización.

La Municipalidad de Asunción adjudicó la licitación ID 388.451 en dos lotes. El primero a la Compañía de Construcciones Civiles SA, por G. 35.932.632.615. El tramo va desde la Vía Férrea hasta el arroyo Yvyrai, donde sucederá la descarga del agua. La empresa está representada por Solano Victorino Cordero Gámez, Mauricio Cordero Codas, Ladislao Acosta Figueredo, Adriana Cordero Codas.

El segundo lote fue adjudicado a Tecnología del Sur SAE, representado por Joaquín Fernández Solano López, por G. 31.176.244.418. El tramo comprende desde la calle Goicochea Menéndez hasta San Martín.