Sequera no descarta que ya exista algún caso de viruela del mono en Paraguay

“Tengo altas sospechas de que hay algún caso en el territorio y tenemos que encontrarlo”, dijo el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, También adelantó que intensificarán las alertas y el monitoreo a nivel local sobre la viruela del mono.

Sequera manifestó que si bien no hay casos de viruela del mono en el país está con “altas sospechas” de que existen personas que contrajeron la enfermedad.

Intensificarán el monitoreo a nivel local, ya que en los países limítrofes se detectaron casos autóctonos.

Somos los únicos que no tenemos

“En todos los países de la región tienen al menos algún caso y nosotros somos los únicos que no tenemos, lo cual me hace dudar de la situación. Probablemente nosotros también tengamos algún caso en nuestro territorio”, expresó a radio 1020 AM.

“Ahora no tenemos casos sospechosos. Me preocupa esto y es un desafío comunicacional para nosotros porque tengo altas sospechas de que ya hay algún caso y tenemos que encontrarlo”, subrayó.