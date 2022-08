Denuncian represalia y persecución laboral en centro de salud de San Antonio

Ante el aumento de quejas por el mal servicio en el centro de salud de la ciudad de San Antonio por parte de pacientes y los propios funcionarios, ahora se denuncia una tenaz persecución laboral a la enfermera que busca mejorar la imagen del nosocomio.

Semanas atrás, Avelina García denunció la falta de un chofer para trasladar a una paciente grave que llegó con saturación baja y precisaba oxígeno en horas de la mañana. Es que este centro asistencial tiene tres conductores contratados, pero todos para el turno noche.

Además, denunció la falta de insumos y equipos básicos para ofrecer un servicio más eficiente como centro de salud, tales como balanzas, ecógrafos, monitores, tampoco realizan placas, el laboratorio no opera ni siquiera a medias y tampoco se realizan partos.

También denunció que las heladeras en donde se guardan los alimentos se encuentran cerradas y solo tienen acceso algunos privilegiados, además de la constante falta de higiene en todos los sectores del centro asistencial.

Todas estas denuncias sirvieron para que la mencionada enfermera sea trasladada en forma arbitraria por el director, doctor Gustavo Ayala, y la enfermera jefe, Carmen Escobar, para cubrir el turno noche, cuando en ese horario la actividad es casi nula.

“Es evidente una persecución laboral y en represalia a las denuncias del mal funcionamiento del centro de salud. Yo solo reclamo lo que está mal y lo que la gente reclama en urgencias. No tenemos ni monitor, ni para pesar a los niños, y ahora me trasladan a la noche para que no hable con la gente”, expresó García.

Dijo que desde este agosto ya tenía que cumplir su nuevo horario, pero debido a que solo le avisaron tres días antes sobre el cambio logró posponerlo, pero ya le advirtieron que desde setiembre deberá pasar al otro turno o, de lo contrario, pondrían su cargo a disposición de la regional.

Director niega denuncias

El director del centro de salud, doctor Gustavo Ayala, negó que se trate de una persecución o represalia el cambio de horario de la enfermera que denunció las falencias en el nosocomio y aseguró que es solo para mejorar el servicio, cuando que por la noche la actividad es casi nula.

La propia enfermera denunció en varias ocasiones que los funcionarios de la noche solo acuden para dormir, porque la actividad es escasa.

“Yo no tengo potestad de desvincular, eso es solo del Ministerio de Salud. Ahora, el cambio de horario sí pueden hacer los jefes y directores y es solo para mejorar la atención en el servicio y se hace de acuerdo a las necesidades”, expresó el galeno.

En cuanto a su ausencia permanente en el nosocomio, dijo que acude con normalidad; sin embargo, ayer muchos pacientes se acercaron a la dirección para denunciar la falta de médicos y fueron informados de que no se encontraba.

Denuncias duermen en la XI Región Sanitaria

Varios funcionarios indicaron que ya denunciaron en varias ocasiones las falencias y necesidades ante las autoridades de la XI Región Sanitaria, a cargo del doctor, Gabriel Aguilera y la jefatura de enfermería, pero ninguna tuvo eco favorable y el pésimo servicio persiste.

“A finales de junio presenté una denuncia en la regional sobre la situación del centro de salud y de los propios funcionarios, pero lastimosamente no se hizo nada y la gente sigue sufriendo el mal servicio”, expresó García.

Agregó que, debido a la persecución laboral y los constantes maltratos, ya recurrió a la asistencia de la psicóloga de la institución, porque el ambiente laboral es cada vez peor, por la desidia de las autoridades de la regional.

El titular de la regional, Aguilera, no quiso opinar sobre el centro de salud y aseguró que visitaría el nosocomio para interiorizarse de la situación para luego emitir una opinión, pero, según los funcionarios, nunca apareció.