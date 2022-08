Presuntas irregularidades en Indert con entrega de valiosas tierras en el Este, para ser alquiladas

La presidente del Indert, Abog. Gail González Yaluff confirmó ayer que ya se entregaron los títulos de valiosas propiedades a las ciudadanas Giuliana Abigail Insfrán Rivero y Mirna Mariela Gutiérrez Estigarribia, en la Colonia 8 de Diciembre, distrito de Iakyry, de Alto Paraná, que según nuestras fuentes son parientes del personal policial que cumple funciones en el Indert, o que lo cumplían.

La arbitrariedad no estaría precisamente en el tráfico de influencias, sino en que principalmente porque dichas personas residen en el departamento Central y que de la misma manera como muchos beneficiarios del Indert, solo quieren la tierra para alquilar a los productores de soja.

Al ser interrogada sobre el vínculo familiar con policías que cumplen o cumplían funciones en el ente, justificó diciendo: “Y un agente de Policía no puede tener partiente que trabaje la tierra...Y ya les dieronn títulos; si alguien se cree afectado que haga la demanda de nulidad. No tengo nada que ver, no tiene mi firma”, respondió.

Según los datos, uno de los casos corresponde al lote 7, manzana 13 de 16 hectáreas en esa colonia, que fue quitado de sus antiguos adjudicatarios porque lo alquilaban a productores agrícolas, pero para entregarlo, ya con título, a Giuliana Abigail Insfrán Rivero, con cédula de identidad 4.750.035, que según los datos a los que pudimos acceder, tiene 21 años (6 de agosto de 2001) y fija domicilio en el barrio Las Garzas de la ciudad de San Antonio, del departamento Central.

Un caso similar es lo que sucedió con la finca readjudicada y entregada con título a Mirna Mariela Gutiérrez, con lo que al parecer, las diferentes administraciones del Indert acumulan actos de corrupción en el manejo de las tierras públicas, en presunto contubernio con dirigentes campesinos, que fungen de directivos en las comisiones vecinales, que son “reconocidas” por el ente agrario.

La denuncia recibida al respecto es que existen funcionarios del ente que estuvieron con la administración de Mario Vega, Justo Cárdenas, entre otros cuestionados, en puestos claves, que habrían participado en el otorgamiento irregular de lotes agrarios a personas que solo los pidieron para alquilarlos a productores sojeros y así generar grandes ingresos, en nombre de la reforma agraria.

Al inicio de la intervención de dicha colonia, en febrero de 2021, el actual presidente del Indert, había admitido que así como Insfrán Rivero, existían otras personas que fueron adjudicadas irregularmente, pero todavía se aguarda el informe de dicha intervención, que fue realizada por funcionarios que cumplían cargos de confianza en la administraciones anteriores del Indert.