Ministerio Público sostuvo sin pruebas su alegato final, según defensa de Froilán Peralta

Durante la lectura de los alegatos finales por parte del Ministerio Público, el fiscal Luis Said, refirió que las personas nombradas por el exrector de la UNA, Froilán Peralta, no tenían las capacidades para ejercer la docencia porque no contaban con la preparación académica para ocupar cargos a los que fueron nombrados.

El representante del Ministerio Público dijo que Froilán incurrió en más de G. 1.000 millones en daños patrimoniales en contra de la UNA, mientras que ex directora de Talentos Humanos perjudicó más de G. 200 millones de forma indebida al supuestamente cobrar con las tarjetas de dos funcionarios, que no cumplían aparentemente funciones dentro de la UNA, sino que más bien era funcionarios particulares de su granja en Eusebio Ayala.

Sobre lo mencionado, el abogado Juan Villalba, defensa técnica de Froilán Peralta, refutó todas las acusaciones hechas por la fiscalía, “burlándose” en más de una ocasión. Según su criterio, el Ministerio Público no presentó pruebas fundadas. Resaltó que no se presentaron informes ni la Contraloría, ni del Ministerio de Hacienda, que podían ser elementos contundentes para que el Ministerio Pudiera sostener su acusación.

“El Ministerio sostuvo sin pruebas su alegato. Otra cosa, también es que el Ministerio Público no entiende que el rector no tiene la potestad de nombrar a nadie. En todas las acusaciones se refieren a que el Rector es el que nombraba a las personas. Hay muchas incongruencias en el alegato del Ministerio Público. En la Facultad de Veterinaria hay 1722 cargos, de los cuales cuatro son familiares de Froilán, pero estos ya figuraban en la nómina antes de que fuera rector”, sostuvo el defensor de Froilán.

Juicio continúa el lunes

La continuidad de los alegatos finales, que se desarrollan ante el tribunal, presidido por Victoria Ortiz, Rylsi Ortiz, y Pedro Nasser, del juzgado de Fernando de la Mora, continuará el día lunes 8 de agosto a las 09:30 con la presentación de los alegatos de la defensa de María del Carmen Martínez Méndez, el Abg. Yamil Colucci. Al término, el Tribunal ya dictaría sentencia en contra de los acusados.