Albergue de IPS tendrá cortinas transparentes y oficina para atención directa

El director de Apoyo y Servicio del IPS, Andrés Torreani, explicó que se colocarán las cortinas transparentes en el tinglado de 700 metros cuadrados que es utilizado como albergue para familiares de pacientes que están internados en el servicio de urgencias del Instituto de Previsión Social.

Manifestó que deberían estar listas para este mes, pero que no tiene una fecha fija para la colocación de las mismas.

Agregó que también está previsto proveer de estufas para los días de mucho frío y anunció que en el lugar se contará con una oficina que funcionará como centro de atención directa, además del servicio social para mantener informados a los familiares.

El lugar alberga a unas 120 personas aproximadamente que van rotando con el alta de los pacientes, por lo que se optó por la colocación de las cortinas y no por paredes de otro material. “El lugar debe estar bien aireado”, explicó Torreani.

También dijo que la obra aún no fue concluida pero sí habilitada, por la necesidad imperiosa que tienen los familiares para el uso de sus servicios, como el baño sexado, las duchas, la cocina, mesas para comer y lugares para sentarse.

La oficina que estará en el albergue tendrá como función principal evacuar las dudas de los familiares y mantenerlos con información permanente sobre sus allegados internados, según se explicó.

Los pacientes ingresan a Urgencias y los familiares pasan a admisión, donde son informados del procedimiento y luego ya quedan en el albergue. Los informes médicos son entregados dos veces al día, pero con esta oficina tendrán la posibilidad de saber si su familiar necesita algo más.

Este viernes por la mañana, los pacientes reclamaron la falta de paredes para resguardarse del tiempo hostil con el que amanecimos y que, según se anuncia, seguirá al menos hasta el fin de semana.

Indicaron también que es bueno contar con un techo para no estar a la intemperie, pero que los baños no dan abasto y no quieren pasar a formar parte de los pacientes de urgencias por falta de un buen resguardo ante las bajas temperaturas.