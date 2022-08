Jugadores anónimos: Conmemoran 17 años de lucha contra adicción a las apuestas

Mañana, 9 de agosto, se recuerda que hace 17 años se fundaba el grupo de autoayuda “Jugadores Anónimos” (JA), impulsado por la hermana Regina Sian. En conmemoración del aniversario, se realizará un encuentro en la parroquia San Rafael (Cruz del Chaco 1690 casi Alfredo Seiferheld) con la participación del titular del Centro de Adicciones, Dr. Manuel Fresco, y especialistas en atención de ludopatía; la hermana Regina e integrantes del grupo, quienes compartirán testimonios de vida.

Ramón, uno de los miembros, invitó a la gente a acercarse y pedir ayuda en caso de sentir que tiene una incapacidad de controlar su deseo de jugar y apostar compulsivamente, trastorno conocido como ludopatía. “Vamos a compartir testimonios de jugadores compulsivos en recuperación y sus familiares”, comentó.

Comentó que la ludopatía impide controlar las apuestas en tiempo y en monto. “Hay una curiosidad de qué pasaría si puedo apostar un poco más, a lo mejor podría aumentar el volumen de ganancia que he tenido. Si en media hora gané cierta cantidad, automáticamente me ilusiono que en media hora más voy a duplicar. Se entiende que uno va a apostar para ganar y si estoy ganando, ¿por qué me voy a levantar? Ahí está el problema, el descontrol”, explicó.

Recalcó que es un problema de la salud. Para detectarlo, especialistas del área generaron 20 preguntas claves que permiten identificar si una persona está afectada por esta enfermedad. Aborda cuestiones como el monto y tiempo dedicados a los juegos, si hubo problemas con la pareja y la familia, que derivaron con discusiones o frustraciones ante la urgente necesidad de jugar.

Autoridades de juegos de azar, procesados

La conmemoración del 17 aniversario de “Jugadores Anónimos” (JA) coincidentemente se da en medio del proceso judicial de las exautoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) por sus gestiones de tragamonedas, quiniela y reducción de quiniela.

Las decisiones vinculadas a tragamonedas son una cuestión que ha generado preocupación en particular, incluso de especialistas de juegos de azar internacionales, debido a que consistía en que el propio Estado permitía el uso de estas máquinas de apuestas en comercios de libre concurrencia. Esta medida, ya revocada, exponía a niños y adolescentes a desarrollar la ludopatía.

Paraguay era el único país de la región que intentaba “legalizar” la explotación de tragamonedas en despensas, kioscos, barberías, bodegas y otros comercios cuya actividad principal no son juegos de azar. El Poder Legislativo, sin embargo, obligó al Ejecutivo a retroceder de sus planes al sancionar una nueva ley de tragamonedas, que pohibió el uso de las mismas en los citados lugares y ratificando lo dispuesto en la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar.