Itaipú financiará descuento del 25% a usuarios de ANDE con fondos sociales

El presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, explicó ayer que el descuento del 25% en las facturas de electricidad de los consumidores residenciales, no lo financiará la empresa estatal sino Itaipú Binacional, a través de sus fondos sociales.

“En ningún momento se está tocando la tarifa de la ANDE, que se mantiene porque ya es competitiva e insuficiente para poder pagar todas las necesidades de la ANDE, principalmente las inversiones”, aseguró Sosa. Añadió que por tal motivo, el costo para hacer el descuento de la factura provendrá de los fondos sociales de Itaipú.

Detalló que de los US$ 80 millones que tendrá disponible Itaipú para los gastos sociales, estiman que el descuento representará entre US$ 20 millones y US$ 24 millones, en total por los cuatro meses que durará el beneficio. Esta cifra dependerá finalmente del consumo que los 1.105.000 usuarios residenciales tengan durante el periodo que dure el descuento. “Se está considerando el promedio del consumo del año pasado para hacer el cálculo”, agregó.

Cabe resaltar que el descuento en la factura se tendrá desde setiembre hasta diciembre de este año, entre los usuarios que consumen hasta 1000 kWh/mes, que representan el 76% de los clientes residenciales, según ANDE.

Además se mantendrá el subsidio de entre 25% y 75% de la tarifa vigente para 260 mil usuarios beneficiados con la tarifa social.

Sosa fue categórico al señalar que con la reducción en US$ 40 millones por la facturación en compra de potencia al bajar la tarifa a US$ 20,75 kW/mes es totalmente insuficiente todavía para equilibrar los costos de la ANDE.

Hay fondos para el acuerdo

Por otra parte, el Ing. Sosa confirmó que el Consejo de Administración de Itaipú había firmado el año pasado dos acuerdos para transferir al Gobierno Nacional en 2022 unos US$ 140 millones (US$ 40 millones de los US$ 203 millones acordados en febrero de 2021 más los US$ 100 millones firmados en mayo del 2021), sabiendo que no tenían aún el financiamiento para el efecto. “Pero fue una de las condiciones que nos ayudó para llegar a esta tarifa, considerando que ya se había firmado un acuerdo y faltaba el financiamiento. Como esa autorización se firmó a nivel binacional entre los consejeros paraguayos y brasileños, fue uno de las principales justificativos para poder sostener que la tarifa no debería ser US$ 18,95 kW/mes, porque existía ya un compromiso binacional para financiar este convenio”, detalló el también consejero de Itaipú.

Como también se aprobaron mismos montos para el Brasil, el Ing. Sosa aclaró que solo para Paraguay no había financiamiento. Dijo que el lado brasileño sí tenía fondos para los proyectos que se habían aprobado. “Nosotros no teníamos porque el lado paraguayo siempre ejecuta los fondos sociales lo máximo posible y ellos sí destinaron sus fondos sociales para ejecutar las obras eléctricas del lado brasileño. Entonces, de nuestro lado los fondos sociales se estaban utilizando para la ejecución de otros tipos de obras”, apuntó.

Es decir, los US$ 303 millones que en total suman los US$ 203 millones, más los US$ 100 millones aprobados para ambas márgenes del río Paraná, Brasil los financia con sus fondos sociales, mientras que Paraguay lo hace desde los ingresos de la tarifa.

Conciliación de cuentas

Sobre el pago que la ANDE venía realizando a Itaipú en base a una tarifa de US$ 22,60 kW/mes y la tarifa intermedia acordada, dijo que se hará la debida conciliación de la deuda para saber cuánto todavía se le debe a Itaipú. Lo mismo hará ENBPar, del Brasil.