La tarifa 2022 sirve como antecedente para el 2023

Hoy se tienen 150 millones de dólares, los 1.400 millones del saldo de la deuda de la entidad binacional quedan en cero, “debería de bajar aún más la tarifa y con este antecedente, en vez de 150 millones de dólares de recursos genuinos de la Itaipú, podemos aumentar a casi 500 millones de dólares, eso lo veremos el año que viene”, apuntó.

También defendió el acuerdo concretado con el gobierno brasileño, indicando que “nosotros no negociamos solos en una cancha”. “La razón de una negociación es que ganen los dos, ambas partes se benefician de un proceso de negociación entre dos pueblos hermanos, en un emprendimiento binacional”, sostuvo.

Lea más: Confirman tarifa de Itaipú en US$ 20,75 kW/mes y Paraguay queda en desventaja

Agregó Abdo Benítez que el gobierno del veicino paísl entendió la posición del Paraguay. “No es una renegociación del tratado, es una revisión del Anexo C y el Anexo C habla directamente de la amortización de la deuda. Si se aplicaba 100%, lo que dice el Anexo C, la tarifa tuvo que haber bajado a la solicitud de lo que hicieron los brasileños, de 18 US$/kWmes. Nosotros conseguimos que ellos entiendan que era importante construir una estructura financiera para fortalecer al sistema eléctrico paraguayo”, explicó.

Agregó que se entendió, se respetó y se aceptó la posición paraguaya. “Por eso hoy tenemos 150 millones de dólares para su inversión en nuestro sistema eléctrico, cosa que si se aplicaba directamente la amortización de lo que dice el Anexo C no hubiésemos tenido esos fondos mientras aumenta el consumo de energía eléctrica en nuestro país”, expresó.