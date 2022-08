Vecinos en vigilia contra traslado de damnificados al parque Solidaridad

La Municipalidad de Asunción anunció que las familias que ocupan las plazas ubicadas entre la Catedral Metropolitana y la sede del Congreso, serán reubicadas en el Parque Solidaridad. El jefe de Gabinete, Federico Mora, afirmó que la mudanza es provisoria, mientras el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) termina de edificar viviendas definitivas en Zeballos Cué o en Mariano Roque Alonso.

Los vecinos de Loma San Jerónimo lamentaron que el espacio que es utilizado para recreación de sus familias, sea ocupado. Como forma de protesta, iniciaron el martes una vigilia frente al portón de acceso al parque. Afirman que no dejarán que nadie ocupe el espacio verde.

“Es un hermoso lugar, nadie les va a ver acá y una vez que entren ya no les podrán sacar (...) El miedo es que vengan y ocupen, porque no sabemos cómo se comportan. Además, si se les da este espacio a ellos, por qué no vienen a ver también a la gente del barrio que también necesita”, declaró una de las vecinas.

Los vecinos dijeron que si es necesario harán una “muralla humana” y no dejarán que nadie entre al parque. Afirmaron que la Municipalidad quiere “esconder” a los damnificados ante la cercanía de los juegos de la Organización Deportiva Sudamericana (Odesur).

El parque Solidaridad estuvo abandonado durante mucho tiempo. Hace dos meses la Corte Suprema de Justicia llevó adelante un plan de revitalización del lugar.

Ayer por la tarde, Federico Mora fue a reunirse con los vecinos en vigilia, pero en vez de calmarlos, terminó peleando. “Qué suerte que no estás en la situación de esas familias(...) No entiendo cómo una persona joven no puede tener empatía”, le dijo a uno de los vecinos. Los manifestantes acusaron a las familias de negociar sus votos al intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), para que se les permita estar en espacios públicos y reclamaron que el jefe comunal no dé la cara.

“Nosotros venimos trabajando desde hace años para seguir siendo barrio turístico. Somos imagen de Asunción”, clamó Sebastián Rodríguez, presidente de la comisión vecinal.

Mora detalló a ABC que al lugar serían trasladadas 74 familias que están censadas, “con el compromiso de salir del lugar cuando estén las viviendas definitivas”.

Las familias viven en las históricas plazas como damnificadas de un incendio ocurrido en Chacarita a fines de 2020. La municipalidad quiere trasladarlos ahora que en el Congreso se plantea otorgar en concesión la administración de estas plazas al Poder Legislativo por 20 años. La mudanza ocurriría el sábado.