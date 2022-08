Obispo ratifica que no habrá vito de dinero desde el templo de Guarambaré

El obispo de la Diócesis de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo, ratificó que no se permitirá que los promeseros de la Virgen María realicen el tradicional vito desde la torre del campanario del templo, el próximo 7 de setiembre, víspera de la Natividad de María, protectora de Guarambaré.

El prelado indicó que dialogaron con las autoridades y docentes de la ciudad con el fin de explicar los motivos por los cuales el párroco determinó suspender el vito de dinero, lo cual fue ratificado por el obispado de San Lorenzo.

“Hemos dialogado con las autoridades y supervisores de la ciudad de Guarambaré. Ellos alegan una tradición, que es algo cultural, pero en verdad no aporta nada a la educación y formación de los niños; es más, atenta contra la dignidad de ellos, porque no se respeta nada. Lo siento mucho, pero no se podrá hacer desde la torre. Lo decidió el párroco y yo lo refrendé”, enfatizó Robledo.

Lea más: Prohíben tradicional vito de dinero en templo de Guarambaré

El religioso indicó además que los niños se golpean y que un año uno de los menores se fracturó en medio de la multitud y que la municipalidad se tuvo que hacer cargo de su atención, porque nadie se hizo responsable del descontrol que existe a la hora de cazar un billete.

Robledo indicó que seguirán dialogando y tratarán de persuadir a los feligreses de que busquen otra forma de cumplir con las promesas y no fomentar el enfrentamiento y la violencia por obtener dinero. Aseguró que el vito se podrá hacer en otro sitio, como en la plaza ubicada al costado del templo.

Galopa continúa

Sobre la galopa que se realiza también cada 7 de setiembre, víspera de la fiesta patronal, luego del vito, el obispo indicó que esta tradición continúa porque forma parte de la cultura, dado que fomenta la diversión y no la violencia.

“La galopa de los promeseros se realiza porque es una tradición cultural, fomenta la diversión y la promoción de la música paraguaya y no genera violencia ni enfrentamientos como el vito de dinero desde el campanario”, ratificó el religioso.

Manifestación de promeseros

Desde las 19:00 de hoy, un grupo de promeseros y fieles de la Natividad de María se manifestarán frente al templo para repudiar la determinación del párroco Marcos Wilk y refrendada por el obispo diocesano.

“Es una tradición que tiene cerca de 100 años y no se puede cortar de un día para otro. Mi padre cumple con su promesa desde hace 30 años y yo cumplo con más de 25 años. Es injusto que se prohíba a los fieles cumplir con su promesa”, expresó uno de los promeseros, Rodrigo Vázquez.

Dijo que durante el año juntan el dinero para cumplir con la promesa a la Virgen y así agradecer por la familia y la salud de sus integrantes. Reiteró que su padre, Justo Alcides Vázquez, sobrevivió a un grave accidente en la azucarera Guarambaré y la promesa desde entonces es hacer el vito.

Lea más: Por segundo año suspenden vito de dinero en Guarambaré

Casi en los mismos términos se refirió a esta tradición de los fieles Zully Mora y aseguró que seguirán exigiendo que se revea la posición de las autoridades de la Iglesia de prohibir el vito desde el campanario de la parroquia.

“Esta es una tradición que no es solo de los guarambareños, sino que también vienen promeseros de otras ciudades. ¿Por qué se tiene que cortar una tradición que identifica a toda una comunidad? Ojalá que se puede subsanar este problema”, expresó Mora.