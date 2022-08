Negociación del Anexo C exige un “frente único”, señalan

Ojalá que se deje de utilizar a Itaipú en la contienda política de las internas, porque negociar debilitado, acusando de entreguista, no ayuda a nadie que está al frente. Hay un juego político y hay que respetar eso, pero miremos el interés nacional, manifestó el director general paraguayo de Itaipú binacional, Dr. Manuel María Cáceres, en el conversatorio semanal “Plaza Pública” del Dende (Desarrollo en Democracia). El título del foro fue: “Itaipú ¿Qué acordamos para el 2022? ¿Cuáles son los desafíos de las próximas negociaciones?

Añadió que muchos dicen, Itaipú, causa nacional, pero debemos demostrar que Itaipú es realmente una causa nacional para todos y para eso es necesario que se apoye la negociación, que sea abierta, que sea teniendo en cuenta los intereses del país, enfatizó.

En el foro de referencia expuso Cáceres y también Jorge Gross Brown, ex asesor especial de Itaipú y miembro del consejo directivo del Dende. Como moderador participó Yan Speranza y en la editorialización, el presidente de Dende, Alberto Acosta Garbarino.

Manuel María Cáceres comentó que, en cierta forma, lo acordado recientemente sienta las bases para la negociación tarifaria para el 2023 y para la revisión del Anexo C, opinión que también hizo suya Jorge Gross Brown.

Por su parte, Jorge Gross Brown consideró como un logro la negociación de la tarifa, porque no fue una imposición del Brasil, mientras que lo negativo fue que se negociaron precios y no de acuerdo a posiciones.

Destacó que se llegó a un punto medio, que no es muy bueno, ni muy malo. Hay que tener en cuenta que a partir de esto hay otras dos negociaciones: la tarifa para 2023 y la revisión del Anexo C, que no es meramente tarifaria.

Para Gross Brown es un gran problema el hecho que el presidente que se elegirá en abril de 2023 asuma recién el 15 de agosto de ese año, justo dos días después de que venza el Anexo C de Itaipú. “Acá tenemos una visión muy umbilical de lo que es Itaipú, pero es una de las empresas más grandes de toda la región, que funciona de forma binacional, que no es fácil por los conflictos de intereses que suceden hace 50 años”, dijo.

US$ 220 millones para cada parte

Este año se atrasó mucho la definición de la tarifa de Itaipú, porque Brasil pretendía bajar a 18,95 dólares, mientras que Paraguay pedía dejarlo en 22,6 dólares; finalmente se acordó en US$ 20,75 kW-mes. Con esta tarifa no se logró el monto de US$ 600 millones adicionales a ser distribuidos entre ambos países, sino US$ 440 millones. Es la primera vez que se obtienen US$ 220 millones para nuestro país, pues a los casi US$ 150 millones resultantes de la tarifa intermedia que le corresponde a Paraguay, se suman los US$ 80 millones que se recibía habitualmente y que se destinan a los fondos sociales.