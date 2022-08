Con tufo a interna colorada, Diputados aprueban interpelación a titulares de Itaipú y ANDE

Por iniciativa de la bancada cartista, en Cámara de Diputados se aprobó por 43 votos la interpelación al director de Itaipú, Manuel María Cáceres y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa y si bien desde la oposición acompañaron, hicieron la salvedad de que era por una postura de no oponerse a la rendición de cuentas de funcionarios públicos, pero advirtieron que el cuestionario presentado por los proyectistas era hasta “vergonzoso”.

“Nosotros desde el PEN nunca nos hemos opuesto a una interpelación porque es un mecanismo constitucional de rendición de cuentas, y la función del Congreso no es solo legislar sino controlar. Dicho esto, yo quisiera dejar constancia, que las preguntas que se formulan son absolutamente disparatadas e impertinentes, entonces habría que trabajar en la interpelación, si realmente quiere ser un mecanismo de escrutinio”, afirmó la diputada Kattya González (PEN),

Preguntas para ámbos interpelados 1 Diga el interpelado, ¿Desde cuándo la tarifa de Itaipú se venía manteniendo en el mismo valor? 2. Diga el interpelado, ¿Cómo está compuesta detalladamente la tarifa acordada para el año 2022? 3. Diga el interpelado, del presupuesto acordado para el 2022 con la tarifa de 20,75, ¿Cuál es el porcentaje previsto de pago del mismo por parte de Paraguay y Brasil? Cuánto pagó cada país en el ejercicio 2021? 4. Diga el interpelado, ¿Cuánto aumenta o disminuye los ingresos y egresos de cada pais? Explique detalladamente y compare ejercicios 2021 con 2022. (Sic) 5. Diga el interpelado, ¿Cuánto disminuyo el pago en concepto de deuda en el 2022 y cuanto se reducirá en el 2023? Ante la disminución¿Cómo quedara la tarifa del año 2023?.

La legisladora reclamó que los proyectistas “copiaron y pegaron las dos interpelaciones” y que ambos cuestionarios “tienen cinco preguntas que hasta errores ortográficos tienen”. El reproche de González incluso generó una pelea a gritos con el líder de bancada de Honor Colorado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista).

“Yo voy a votar a favor Basilio, pero vos no me vas a callar a mi, porque esta burrada que hacen... burros son. Aprendan a leer y escribir”, fustigó González, remarcando que el documento así como se aprobó, presenta a toda la Cámara como “una manga de mediocres”.

Tanto para el caso de Cáceres como Sosa se acordó dar un plazo para que los legisladores remitan más preguntas y a partir de ahí remitir el cuestionario y fijar una fecha para la interpelación. Antes de la aprobación de estas interpelaciones, se desarrolló un debate libre sobre el mencionado acuerdo.

La bancada oficialista de la ANR (Fuerza Republicana), primeramente planteó convocar a los titulares de estos entes no en carácter de interpelados o incluso remitir a comisiones los proyectos para dilatar su tratamiento. Al no lograrlo, en bloque se retiraron para evitar que se apruebe, pero no lograron dejar la sesión sin quórum.

El diputado Miguel Cuevas (ANR, oficialista), acusado y a espera de juicio por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos, planteó rechazar la interpelación diciendo que “acá el problema son las internas, las rencillas políticas” y pidió que “dejar de utilizar como garrote” las interpelaciones, haciendo alusión a la reciente interpelación al presidente del Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia.