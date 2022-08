Viruela del mono: habilitan chat para consultas privadas sobre la enfermedad

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) anunció hoy, en conferencia de prensa, que habilitó en su sitio web un chat privado para dar respuesta a las preguntas frecuentes relacionadas a la viruela del mono. El objetivo es brindar orientación sobre la enfermedad, explicó el doctor Guillermo Sequera, responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

Aunque la Línea 154, que brinda apoyo y orientación para los pacientes con COVID-19, también brinda respuesta al 90% de las consultas relacionadas a la viruela del mono, mediante este nuevo sistema de consultas, el usuario podrá realizar sus preguntas de manera confidencial, aseguró el director de Vigilancia de la Salud.

“Creamos una opción que es el chat de la viruela símica, que se halla en la página del Ministerio de Salud. Es un chat donde se respeta muchísimo la confidencialidad, la privacidad, porque no quedan registros de quién es la persona que está al otro lado del monitor”, expresó.

El doctor Sequera mencionó que el usuario incluso puede hallar la respuesta a varias preguntas frecuentes sin necesidad de utilizar el chat. No obstante, si las respuestas previamente elaboradas no satisfacen la consulta del usuario, se puede conversar a través de mensajes con un operador que brindará la respuesta que se busca.

“Cualquier persona puede entrar y consultar. Puede hacer preguntas de altísima intimidad. El operador no puede identificarle al usuario, no va a pedir identidad y va a intentar resolver todas las dudas e inquietudes que se pueden tener. Es un lugar en donde inclusive se puede compartir una foto de la lesión”, dijo Sequera.

Según el epidemiólogo, si hay una alta sospecha de viruela del mono, el sistema cuenta con un equipo de expertos que va recomendar al paciente acudir a realizarse una prueba.

“Cualquier puesto que tiene la capacidad de realizar una toma de muestra de COVID-19, tiene también la capacidad de tomar una muestra de viruela del mono”, aseguró el médico.

Explicó que la toma de muestra para detección de la viruela símica se realiza en la lesión y que en menos de 24 horas se puede tener un resultado

Paraguay, sin casos confirmados

A la fecha, Paraguay aún no tiene confirmación de ningún casos de la viruela símica, pero preocupa de sobremanera el hecho de que existan apenas 10 sospechas descartadas y una escasa demanda de testeos.

“Tenemos hasta ahora 10 casos que fueron sospechosos, pero que totalmente fueron descartados”, indicó Sequera al momento de recordar el caso confirmado en Foz de Yguazú, Brasil.

“El virus está circulando muy cerca de nuestras fronteras. Pero a mí me preocupa que la viruela del mono ya esté circulando en nuestro país y no estemos pudiendo llegar al contagiado o que la persona con los síntomas no esté pudiendo llegar a nosotros”, indicó Sequera.

El epidemiólogo repitió que de estos últimos 10 casos descartados, 6 sospechas fueron mujeres. El fenómeno llama la atención, considerando que las estadísticas mundiales muestran que el 90% de las confirmaciones fueron reportadas en hombres, principalmente de la comunidad gay.

No obstante, Sequera enfatizó que la enfermedad no es exclusiva de los “hombres que tienen relaciones sexuales con hombres”, sino que puede afectar a cualquier persona, incluidos los niños y adolescentes.

“Me preocupa que la mayoría de las que están consultando sean mujeres. O no hay hombres o tenemos vergüenza al estigma y discriminación, que es una barrera para ir a consultar. Eso nos preocupa mucho”, expresó el médico.

Avanza compra de vacunas contra la viruela símica

El otro momento de la rueda de prensa, el doctor Sequera mencionó también que siguen avanzando las negociaciones de compra de la vacuna contra la viruela símica.

Según dijo el médico, se trataría de unas 100.000 dosis que serán distribuidos entre los países de las Américas, “de México para abajo”.

El doctor Sequera mencionó que el plan de vacunación contra la viruela del mono no será masiva, es decir, que no toda la población deberá dosificarse, tal como ocurrió con el COVID-19.

El epidemiólogo dijo que en una primera etapa, una vez que Paraguay cuente con los biológicos, solo se ofrecerá la vacuna a los contactos estrechos de la persona contagiada.