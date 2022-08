Sepa dónde y a qué hora habrá cortes de luz este domingo

Las áreas metropolitana, centro, este, norte, sur y Chaco serán afectadas por cortes de energía eléctrica programados para los trabajos que funcionarios de la ANDE realizarán este domingo, a fin de llevar a cabo cambios, adecuaciones y otros trabajos en el sistema de distribución de energía eléctrica.

Área metropolitana

ZONA 01: en el barrio José Gaspar R. de Francia de Asunción realizarán la adecuación de estructura de media tensión de 07:00 a 12:00 en la zona comprendida por las calles Don Bosco e/ Patricios hasta Humaitá.

ZONA 02: en el barrio José Gaspar R. de Francia de Asunción realizarán la adecuación de estructura de media tensión de 13:00 a 18:00 en la zona de Oliva e/ Don Bosco y Hernandarias.

ZONA 03: en el barrio Las Mercedes de Asunción realizarán el mantenimiento de línea de media tensión de 08:00 a 15:00 que afectará a la zona de las calles Gral. Santos e/ Artigas y Schinini.

ZONA 04: en el barrio Pettirossi de Asunción realizarán el cambio de cruceta de madera y adecuación de estructura de media tensión de 13:00 a 18:00, que afectará al área comprendida entre las calles Avda. Rodríguez de Francia e/ Avda. Perú hasta Próceres de Mayo..

ZONA 05: en el barrio Loma Pytá de Asunción realizarán el cambio de conductor en media tensión desnudo a protegido de 08:00 a 18:00, entre las calles Autopista Ñu Guazú desde Avda. Dr. Semidei hasta Arroyo Itay y que también afectará al recinto del Comando del Ejército.

ZONA 06: en el barrio Zeballos Cué de Asunción se prevé el cambio de conductor desnudo a protegido de 08:00 a 18:00, que afectará al área comprendida entre las calles Luisa Valiente desde Don Hermann Gmeiner hasta 20 de Julio, Listo Valois y Tte. Segundo A. Monges.

ZONA 07: en el barrio Primavera de Luque realizarán el cambio de conductor desnudo a protegido de 07:30 a 17:30, que afectará a los vecinos de las calles Médicos Luqueños desde José Concepción Ortiz hasta Of. Eduardo González. Méndez Chamorro e/ Médicos Luqueños e Internacional. Pasaje Yaguareté Corá y Médicos Luqueños. Of. Eduardo Cabrera e/ Médicos Luqueños y Alejandro Guanes. Ayolas y Of. Eduardo Cabrera. José Concepción Ortiz desde Alejandro Guanes hasta Mayor Julio Ramírez. Lapachal I desde José Concepción Ortiz hasta Los Olivos. Las Palmeras, Eucaliptos y Lapachal I. Calle S/Nombre, al costado del Supermercado Los Jardines.

ZONA 08: en el barrio María Auxiliadora de San Lorenzo se prevé realizar el cambio de conductores en Media Tensión a Línea protegida de 08:00 a 18:00, que afectará al área comprendida entre las calles Cnel. Romero desde 10 de Agosto hasta Florida - Tte. Benítez desde R. de Francia y Gral. Caballero - España desde 10 de Agosto hasta Toribio Ocampos - Reyes Chamorro y Medellín - Gral. Caballero e/ Tte. Benítez y Buenos Aires - Manuel O. Guerrero desde Hernandarias hasta Saturio Ríos.

Región Centro

ZONA 01: en las localidades de Santa Cecilia y San Antonio del departamento de Guairá realizarán trifasicación de Línea de Distribución de 06:00 a 12:00.

ZONA 02: en las localidad de San Juan Nepomuceno y sus compañías del departamento de Caazapá realizarán el montaje de transformadores de distribución de 06:10 a 07:00.

Región Este

ZONA 01: en el área de Oddone Sarubbi y Primero de Marzo y alrededores de Ciudad del Este realizarán el mantenimiento de línea de media tensión de 06:00 a 16:00.

ZONA 02: en el lado Oeste de la Ruta PY02, desde km 30 hasta Santa Rita de Alto Paraná, realizarán el mantenimiento de línea de media tensión de 05:30 a 07:00.

Región Norte

ZONA 01: en la localidad de Gral. Resquín, barrio Jejuí del departamento de San Pedro, realizarán el mantenimiento de línea de media tensión de 07:00 a 15:00.

Región Sur

ZONA 01: en Obligado, centro del departamento de Itapúa, realizarán la adecuación de línea de media tensión de 06:00 a 09:00.

Región Chaco

ZONA 01: en la Colonia Neuland, Pirizal, Demattei, Margariño, Virgen del Rosario, Mcal. Estigarribia, La Patria, Pozo Hondo, Infante Rivarola, Tte. Martínez, Picada 220, Picada 500, Tte. Montanía y Nueva Asunción del departamento de Boquerón realizarán el mantenimiento de equipos y control en la subestación de Filadelfia y en la subestación de Mcal. Estigarribia, de 07:00 a 15:00.

ZONA 02: desde el kilómetro 18 de Puerto Casado, el Corredor Bioceánico, kilómetro 65 hasta Toro Pampa del departamento de Alto Paraguay realizarán la adecuación de línea de media tensión de 08:00 a 12:00.

ZONA 03: desde Carmelo Peralta hasta Puerto Guaraní, del departamento de Alto Paraguay, realizarán la adecuación y traslado de una columna de 06:00 a 07:00.

La ANDE recomienda tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionados, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Juntas de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable e instituciones de seguridad pública.

Así también, pide considerar en todo momento la línea de distribución como energizada, por seguridad.

Anuncia que si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipado. Ante esta circunstancia, piden disculpas a los usuarios por las molestias que eventualmente pudieran ocasionar las mencionadas interrupciones.

Además, habilitan el número (021) 247-3240 para que los usuarios puedan realizar las consultas que necesiten sobre la situación del sistema de distribución de energía eléctrica.