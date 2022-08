Continúa manifestación por el almuerzo escolar en Villarrica

Al son de la canción “Patria Querida” y con banderas y carteles en mano, alumnos y docentes de unas cuatro instituciones educativas, marcharon hasta la sede de la Gobernación del Guairá nuevamente para exigir que se reanude la provisión del almuerzo escolar a las diferentes escuelas del departamento, que en su mayoría dejaron de percibir ya desde el viernes pasado. El contrato con la empresa encargada de la distribución, Consorcio Alimentos Guairá, era solo por 72 días el cual ya se cumplió, y los padres exigen que la comida siga repartiéndose hasta fin del año lectivo.

“La comida ya terminó antes de ayer y recién ahora las autoridades educativas van a reunirse para ver cómo solucionar, esto lo hubiesen prevenido y hecho hace tiempo antes que se termine la comida. Nosotros lo que pedimos es la reposición del almuerzo escolar lo antes posible, sabemos que plata hay, en la Gobernación viene muchísima plata y sabemos que son ellos con la Supervisión los que no están haciendo su trabajo, la ayuda que no llega a tiempo no es más ayuda”, reclamó Mario Brítez, padre de familia.

Manifestaciones van a continuar

La directora de la Escuela Básica N°50 Cervantes, Ana María Gasser, indicó que nuevamente salieron a las calles para exigir una respuesta favorable a las autoridades departamentales y que las movilizaciones van a continuar hasta tanto se reponga el almuerzo escolar.

“Ayer hemos remitido nuestra nota y hoy nuevamente salimos para exigir el retorno; esperamos respuestas y cuando tengamos una respuesta concreta a nuestro pedido vamos a volver a las clases, mientras tanto seguiremos en paro”, anunció la docente y contó que cuentan con el acompañamiento total de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE).

Además, señaló que en la institución se lleva adelante la modalidad de jornada extendida por lo que el almuerzo es indispensable para los niños. “Una de las condiciones para el proyecto de jornada extendida fue la provisión del almuerzo escolar, el proyecto en sí es maravilloso, pero siempre está este problema con el almuerzo, en marzo ya fue así y ahora otra vez nos quedamos sin la provisión; primero almuerzo y luego el proyecto, esa es la exigencia de los padres y los niños”, reclamó.

Plantean adenda para seguir proveyendo almuerzo

El Interventor de la Gobernación del Guairá, Pablo Vera Insaurralde, actual ordenador de gastos de la institución, recalcó que con su equipo técnico están trabajando para plantear una adenda del 20% que se puede dar al contrato existente con el Consorcio Alimentos Guairá, adjudicada por G. 22.567.098.960 por dos años, para seguir proveyendo el almuerzo a unas 86 escuelas del departamento.

“La ley establece que se puede dar una adenda de hasta el 20% del monto total del contrato ya firmado con la empresa adjudicada, pero tenemos entendido que nuestra disponibilidad presupuestaria es menos, por lo que estamos trabajando con el equipo técnico para ver si podemos buscar algún otro rubro para poder dar una solución a este problema. También estamos trabajando conjuntamente con la Dirección Departamental de Educación para ver que parámetros tomar, pero en cuatro días aproximadamente ya tendríamos alguna respuesta concreta”, explicó Vera.

Lea más: Gobernador guaireño volvió a contratar empresa ligada a corrupción para entregar almuerzo escolar

La Gobernación del Guairá, bajo administración del hoy apartado gobernador Juan Carlos Vera Báez (ANR HC), adjudicó un millonario contrato de G. 22.567.098.960 al consorcio “Alimentos Guairá” administrada por Ismael Velázquez Aguirre para la distribución del almuerzo escolar por dos años a unos 12.069 alumnos de 86 escuelas. Dicho contrato establece que la distribución será solo por 72 días cada año, por lo que la comida no llegó siquiera a mitad del año lectivo.