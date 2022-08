Cooperativa San Cristóbal tendrá asamblea este sábado

Pedro Loblein, titular de Incoop, aseguró que “ahora la Cooperativa está bien desde el punto de vista patrimonial. Ahora estamos preocupados de que la asamblea concluya bien y los socios tomen de nuevo la rienda de la directiva”.

Indicó además que las regularizaciones se dieron gracias a las medidas tomadas tras la intervención y puntualizó que, si bien se realizaron extracciones por más de G. 100 millones en estos cuatro meses, la entidad otorgó más de G. 30 millones en créditos.

“El promedio de la solvencia patrimonial de las cooperativas de ahorro y crédito en Paraguay está en 22% y la Cooperativa San Cristóbal contaba con el 28% cuando entramos nosotros (inicio de la intervención) y se está entregando con una solvencia del 27%, bajó solo 1% y está muy por encima del promedio del mismo sector”, especificó Loblein.

Cooperativa de Capiatá

Con respecto a la fiscalización que se realizó hace unos días en la Cooperativa Capiatá, donde el colorado Erico Galeano accedió a un crédito de US$ 6 millones y la entidad solidaria no realizó reporte de operaciones sospechosas, al menos en tiempo y forma, argumentó que el exdiputado realizó esa operación pero a lo largo de unos 15 años aproximadamente, no de una vez.

También indicó que el informe ya fue entregado tanto a Fiscalía como a la Seprelad.

Cooperativa Ypacaraí

Pedro Loblein explicó que en este caso fueron los mismos empleados de la Cooperativa Ypacaraí quienes presentaron la denuncia ante la Fiscalía y se realizó la intervención pertinente.

Dentro de ese marco de investigación, la Fiscalía, fue hasta la sede para solicitar más documentación con el fin de concluir el proceso.

“Todo está regularizado a pesar del fuerte impacto que tuvo el hecho en sí. La Cooperativa Ypacaraí está operando regularmente y muy bien”, aseveró.

Con respecto al retiro de ahorros de estas dos últimas, indicó también que si bien en la primera etapa, cuando los casos tomaron estado público, se produjo una fuerte extracción, pasados los meses se recuperó con un crecimiento muy importante en la cartera de ahorros.