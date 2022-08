Covid: Más de 720 mil vacunas se perdieron por vencimiento o frascos abiertos

A la fecha, el 7% de las vacunas contra el COVID-19 compradas por el Gobierno nacional y donadas a Paraguay se perdieron por vencimiento o frascos abiertos, según el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

De ese modo, de las 10.301.820 dosis recibidas hasta el momento, 721.127 vacunas fueron descartadas en nuestro país.

Lea más: ¿Cuál es la necesidad de vacunarme si hay menos casos?

“Por estimación, hablamos de un 4% de dosis perdidas provenientes de las donaciones recibidas, y un 3% de las dosis adquiridas por compra”, aseguraron desde el PAI.

Según indicó el doctor Héctor Castro, director del PAI, las pérdidas de dosis están contempladas dentro de las planificaciones a nivel de vacunación, no solo con COVID-19, sino también con otras vacunas del programa regular de vacunación nacional.

De acuerdo con los estándares internacionales, se prevé hasta un 10% de dosis perdidas con relación al total, asegura el director del PAI.

Lea también: COVID-19: Salud realiza estudio para comprobar aumento de protección con vacunas

“Teniendo en cuenta que el porcentaje estimado de Paraguay oscila entre un 6% y un 7%, se puede hablar de situaciones esperadas dentro de lo que implica una campaña nacional de vacunación”, dijo el funcionario.

Millonaria pérdida monetaria

Si bien desde el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) aseguran que el porcentaje de pérdida de biológicos en nuestro país se ajusta a lo esperado, no se puede pasar por alto la millonaria pérdida que representa está situación.

Considerando el precio más bajo pagado por el Gobierno nacional de US$ 5 por dosis, las 721.127 descartadas a la fecha representan un monto de US$ 3.605.635. Está cifra es tan solo estimativa, ya que el costo de algunas plataformas compradas por Paraguay superan los US% 10.