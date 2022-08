Ministerio del Trabajo: mejora en el comercio generó más inserciones laborales, según Bacigalupo

En el segundo trimestre de 2022 mejoró la inserción laboral en 30% y 40% debido a la recuperación económica en las áreas de comercio y servicio, según la ministra del Trabajo Carla Bacigalupo. Expresó que 11.000 personas ingresaron a un empleo formal este año. Dijo que las áreas de mayor oferta laboral siguen siendo las de ventas y atención al cliente.

Bacigalupo refirió que el factor común para mejorar la empleabilidad, no solo fue la recuperación económica, sino también la mayor competencia de los postulantes a un puesto, mediante el conocimiento de tres pilares básicos: 1) el uso de Word, Excel y dactilografía computarizada, 2) oratoria y dicción y 3) habilidades blandas. “Si no tenés eso, no te empleas en nada”, enfatizó.

A criterio de la representante de la cartera del Trabajo, la formación es fundamental, por lo que empezaron a ofrecer más cursos en oficios técnicos y habilidades básicas para que los jóvenes “no reboten” ante la cantidad de vacancias disponibles en el mercado. “La capacitación debe estar a merced de lo que el empleo necesita”, indicó.

Bacigalupo comentó que, de acuerdo a los registros del Ministerio del Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTESS), se registraron 49.000 inserciones laborales desde el 2018. Añadió que actualmente abundan las vacancias para oficios técnicos, pero el problema siempre es la falta de capacitación.

Ministerio del Trabajo ofrece cursos de capacitación para jóvenes y adultos

Carla Bacigalupo manifestó que el MTESS tiene 57 sedes donde realizan capacitaciones para jóvenes y adultos. De estas, ocho son centros tecnológicos con laboratorios totalmente equipados. “Nuestras capacitaciones son 100% gratuitas. Eliminamos cánones. Tenemos desde robótica hasta cursos de refrigeración”, indicó.

Explicó que para participar de alguno de los cursos, el interesado debe ingresar a la página web del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y registrarse con el número de cédula de identidad y un correo electrónico. “Se recibe un PIN y así el interesado se puede inscribir a cualquier curso”, comentó.

La ministra dijo que aquellos que egresan de los cursos son los primeros que ingresan a la vidriera del trabajo, que pone a disposición el MTESS.

“Hay que cambiar la matriz educativa”, dicen

Desde la cartera laboral dijeron que la premisa es promover la educación para el trabajo. “Hay que cambiar la matriz educativa”, según Bacigalupo, atendiendo que actualmente hay universitarios que, pese a tener título en mano, no tienen trabajo. “Queremos que se abra en cada municipalidad una escuela de oficio”, remarcó.

870 vacancias laborales para esta semana

En el marco de la bolsa de empleo, esta semana fueron habilitadas 870 vacancias laborales y 480 puestos para primer empleo. Los interesados pueden ir hasta el Servicio Público de Empleo, ubicado sobre Perú, esquina Río de Janeiro, o llamar a los números (0983) 677-682, (0983) 608-705 y (0981) 553-939.