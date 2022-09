Reanudan obras de restauración del teatro municipal de Villarrica

Los trabajos de restauración y remodelación del anhelado teatro municipal de Villarrica avanzan muy lentamente con más de un año de retraso, según reclamó la encargada del Departamento de Obras municipales, Arq. Carmen Airaldi, quien a la vez informó que el municipio ya fue intimado por parte del Gobierno de la República de China (Taiwán), que financia la obra a través de una donación de US$ 1.200.000, de los cuales ya se transfirió un total de US$ 888.000 y faltaría un último desembolso de US$ 312.000, que no recibirá hasta tanto haya informes del avance de los trabajos.

“La Embajada de Taiwán solicitó, como es una premisa que los proyectos que ellos inician en un periodo presidencial, se deben acabar dentro del mismo, nosotros tenemos el tiempo justo para acabar. Se solicitó que se hagan todas las gestiones necesarias para un feliz término y en ese sentido se informó al Ministerio de Hacienda sobre los avances en el procedimiento y los desembolsos; ya que la gente de Hacienda es la que informa a la Cancillería si somos o no factibles recibir ese tercer desembolso para concluir las obras”, explicó Airaldi.

Asimismo, indicó que posterior a la reunión con la gente de la Embajada, la empresa encargada de la obra realizó varios avances importantes dentro del teatro a pesar del considerable retraso en el que se encuentra.

Algunos trabajos

“La empresa realizó ciertos avances como la colocación del transformador, el cielo raso acústico; no obstante, ahora mismo no están trabajando, con la promesa de que en estos días llegarían los revestimientos acústicos de las paredes y otras cosas que faltan, o sea ellos siguen prometiendo que van a terminar las obras y nosotros seguimos en espera de la resolución para recibir ese tercer desembolso y ahí certificar las obras”, detalló la encargada de obra municipal y aclaró que en la administración actual aún no hubo certificación de obras y la empresa no reclamó pagos.

Los trabajos de restauración del teatro municipal fueron adjudicados a la empresa Mes Traiding & Service, representada por Juan Carlos Sánchez Báez a través de una licitación pública nacional. Las obras se iniciaron en mayo del 2020 y debía culminar en el 2021, según el plazo de 12 meses que estaba establecido en el contrato, por lo que lleva casi un año y medio de retraso. Cabe señalar que el contrato sufrió modificaciones y trepó a US$ 1.400.000, US$ 200.000 más que la donación prometida.

Intentamos conversar con los representantes de la empresa encargada de las obras, pero solo un trabajador albañil se encontraba en la zona de obras, que no pudo brindar detalles al respecto.