Termina veda sojera y piden prudencia para la siembra de la oleaginosa

El inicio del cultivo de la soja 2022 está programado para el 16 de setiembre, pero cada productor deberá tener mucha prudencia, observar la humedad del suelo para poder iniciar la siembra, indicó el Ing. Héctor Cristaldo. “Cada productor deberá analizar y capitalizar sus años de experiencia para un buen manejo de riesgos, para que dentro de la prudencia pueda realizar los trabajos agrícolas de la mejor manera y conseguir un buen resultado en la cosecha”, expresó.

Comentó que este año los costos de producción están más altos que los del año pasado, porque todo subió de precio, como los fertilizantes y los combustibles, los cuales son los que tuvieron subas más significativas.

Respecto a la proporción de siembra según el cronograma de tiempo, entre tempranas, medias y tardías, explicó que no hay una receta general, que cada productor deberá programar de acuerdo a su experiencia y conocimiento las variedades de ciclos diferentes buscando un mejor manejo de las riesgos.

La cosecha sojera 2021-2022, afectada por la grave sequía, fue la peor de todos los tiempos en el Paraguay; con una siembra de 3.300.000 hectáreas en total se logró una cosecha comercial de 2.970.000 toneladas, equivalentes a unas 900 toneladas por hectárea en promedio.

Pero, en la siembra de esa oleaginosa fuera de época, denominada zafriña, los rendimientos rondaron en 1.800 kilogramos por hectárea sobre unas 500.000 hectáreas, es decir se sumaron al sistema unas 900.000 toneladas de granos.

Según los datos de la Cámara de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), el envío de soja al exterior al cierre de julio último significó un ingreso de US$ 1.082.495.239 en divisas al país, por 2.069.211 toneladas exportadas, lo que representó caídas del 48% en valor y 54% en volumen; la falta de lluvias restó al rubro unos US$ 1.005.090.041 hasta el mes de julio, porque en el mismo periodo de 2021 las exportaciones de la oleaginosa generaron US$ 2.087.585.280, según Capeco.

Pero los datos del gremio Cappro, señalan que el volumen total exportado del complejo soja, considerando aceite, harina, cascarilla y granos de soja en estado natural, hasta julio pasado fue de solo 3,31 millones de toneladas, cifra que representa una reducción del 45% respecto al mismo periodo comparado del año pasado, la más baja desde 2012. El procesamiento de granos de soja por parte de la industria nacional, al cierre de julio pasado fue de 1.492.791 toneladas, volumen que refleja solo un 55% de utilización de la capacidad de la industria.