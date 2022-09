Colapsa aula de escuela ubicada en comunidad indígena de Amambay

De acuerdo a los datos, el aula fue construida por medio del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), durante la administración municipal de Mirka Argüello Rojas, periodo 2015-2021.

Los pobladores no supieron explicar cómo se dio el derrumbe, ya que en ese momento no había siquiera vientos fuertes ni mucho menos un temporal. Creen que los materiales usados en la construcción no eran de buena calidad.

Desde la redacción intentamos hablar con la profesora Antoliana Benítez, directora de dicha institución, y también con el director departamental de educación, Ismael Estigarribia, pero el intento resultó infructuoso, ya que ambos estaban con el celular apagado.

La escuela afectada está ubicada a unos 22 kilómetros del casco urbano de Bella Vista Norte.