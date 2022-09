Molino San Luis en demolición: Nenecho nunca debió aprobar estación de servicio, afirman

El edificio del ex molino San Luis, ubicado sobre Artigas y General Santos es un bien de valor patrimonial de la ciudad de Asunción que data de principios del siglo 20. Comenzó a demolerse el sábado, mediante una medida cautelar concedida por el Tribunal de Cuentas, en favor de la empresa Organización Dinámica SA, y su abogado, Emanuell Trulls.

En lugar del edificio, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), autorizó la instalación de una nueva estación de servicio, a solo metros de otra que también se está erigiendo y de otras que ya existen.

El concejal Pablo Callizo (PPQ) afirma, sin embargo, que jamás se debió autorizar la gasolinera.

Estación de servicio no debió autorizarse en vez del ex Molino San Luis

“El principal problema es la medida cautelar que salió en la Corte (Suprema de Justicia), que dio vía libre a que muchas estaciones de servicio puedan instalarse en la ciudad, pero también hay un problema conceptual desde el principio con la Municipalidad, porque esa medida cautelar fue realizada por ciertos emblemas nomás, en cambio la Municipalidad aplica ese criterio para todos los emblemas que solicitan y eso en realidad no corresponde”, señaló el edil opositor.

“En el caso del molino San Luis, el emblema que va a usufructuar no está dentro de los que solicitaron la medida cautelar, por ende no debería ser aprobada una estación de servicios en ese lugar porque no cumple con la condición de la distancia mínima de los mil metros”, añadió Callizo.

El concejal afirmó que además hay otras situaciones que serían irregulares en la instalación de la gasolinera en ese inmueble en particular. “Que está cerca de cauces hídricos, que el tamaño en sí del terreno, del lote, no es el indicado para una estación de servicio, y muchas otras irregularidades, aparte de lo que ya sabemos, que es el valor patrimonial que tiene ese edificio”, detalló.

Para la directora de Patrimonio Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), Maricarmen Couchonal, la demolición del edificio “es un daño grave, es irreversible”. Dijo que “La Municipalidad de Asunción tiene total responsabilidad”.

Refiriéndose a la Municipalidad, Couchonal indicó que “ellos están manipulando la información, porque la Secretaría jamás dijo que ese no era un bien de valor patrimonial (...)El bien no estaba registrado, pero el informe técnico dice que eso (el edificio) tiene valores que lo incluyen en el patrimonio cultural de la ciudad de Asunción y que debería de estar registrado”.

Molino San Luis forma parte de la historia urbana, según SNC

“El edificio tiene una historia para la ciudad, forma parte de lo que es la historia urbana, habla de lo que es el trabajo en la ciudad, forma parte del primer proceso de expansión de la ciudad de Asunción, donde en ese sector se ubicaba el área industrial de la ciudad”, valoró la directora de Patrimonio Cultural de la SNC.

Respecto a la demolición del edificio, la funcionaria de la SNC consideró que “en primera instancia la Municipalidad también tiene su responsabilidad, por haber aprobado esta intervención en un primer momento, a pesar de tener el informe técnico de la Secretaría de Cultura que indica que el edificio en cuestión constituye un bien de valor patrimonial”.

“Así también, este informe fue validado por el departamento que tienen ellos de Cultura, donde están los técnicos que trabajan en la protección del patrimonio cultural, y aún con todo eso, ellos dieron aprobación a la demolición de este edificio”, clamó Couchonal. Explicó que actualmente analizan acciones judiciales contra los responsables de esta situación y detalló que legalmente para estos casos se prevén sanciones civiles, como multas, y penales, como la cárcel.