Jurado enjuicia a dos camaristas porque sus fallos fueron declarados inconstitucionales

El ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Manuel Dejesús Ramírez Candia, quien se constituyó en primer opinante de la causa N° 186/2021 caratulada: “Investigación preliminar”, constató que los miembros de la Cámara de Apelaciones, de la capital, Eusebio Melgarejo Coronel, Raúl Gómez Frutos y Antonia López de Gómez, incurrieron en mal desempeño de funciones.

Ramírez Candia explicó que dos sentencias de la Cámara de Apelaciones emitidas en un año judicial, fueron declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por lo que constituye la presunción de mal desempeño de funciones. El Acuerdo y Sentencia N° 5 del 7 de marzo de 2017 emanado por la Cámara de Apelaciones, fue declarado inconstitucional por la Corte por Acuerdo y Sentencia N° 10 del 10 de setiembre de 2018. De igual manera, el Acuerdo y Sentencia N° 22 del 31 de marzo de 2017, fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional por Acuerdo y Sentencia N° 1147 del 30 de diciembre de 2019.

Sin embargo, los camaristas Eusebio Melgarejo Coronel y Raúl Gómez Frutos, yno serán enjuiciados porque ambos ya se jubilaron. Solamente la camarista Antonia López de Gómez es la que enfrentará el enjuiciamiento en el Jurado.

Fue designado fiscal acusador por el Jurado, el Abog. Rodrigo Legal.

El supuesto mal desempeño de funciones se habría verificado en los expedientes judiciales caratulados: “Carlos Alberto Marti Vaesken c/ Conrado Santiago Pappalardo Marengo s/ Preparación de acción ejecutiva”; “María Isabel Becerra Marsano c/ Rubén Fernando Castrat Fiege s/ ejecución de resoluciones judiciales” y “Francisco Javier Carballo Mutz c/ Pasex S.A y otros s/ Juicio de reconocimiento ordinario posterior al juicio ejecutivo”.

Otra camarista enjuiciada

El Jurado asimismo resolvió el enjuiciamiento de la camarista Valentina Núñez González, por encontrar mal desempeño de funciones, en la causa abierta en el JEM identificada como N° 185/2021 caratulada: “Investigación preliminar”, en los expedientes “Recurso de nulidad interpuesto por la firma Cárnicas Villacuenca S.A. c/ proceso arbitral caratulado Yby Poty S.A. c/ Pabensa S.A. y Cárnicas Villacuenca S.A. s/ incumplimiento de contrato” y “Dirección Nacional de Aduanas c/ Fénix S.A. de Seguros s/ ejecución de resoluciones judiciales”.

El ministro de Corte Manuel Dejesus Ramírez Candia argumentó que se han verificado que dos fallos emitidos en un año judicial por la Cámara de Apelaciones, han sido declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se trata del Acuerdo y Sentencia N° 111 del 29 de 2016 que dictado por el Tribunal de Apelaciones, Primera Sala, de la capital, que fue declarado inconstitucional por la Corte por Acuerdo y Sentencia N° 156 del 28 de marzo de 2019.

En el caso del Acuerdo y Sentencia N° 5 del 16 de marzo de 2016, emitido por la Cámara de Apelaciones, fue declarada inconstitucional por la Corte por Acuerdo y Sentencia N° 551 del 25 de mayo de 2019. Es por ello que existe sospecha razonable de mal desempeño de funciones de los camaristas Valentina Nuñez, González, Oscar Augusto Paiva Valdovinos y Arnaldo Martínez Prieto. Sin embargo, -aclaró Ramírez Candia- que recientemente falleció Paiva Valdovinos y que Martínez Prieto, renunció a la magistratura, por lo que en el caso de ambos, lo que corresponde es la cancelación y archivo de la causa. No así para la camarista Núñez González quien será enjuiciada por supuesto mal desempeño de funciones, según prevé el Art. 14, inc. b de la Ley N° 3579 que en su momento rigió para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

El fiscal acusador designado por el Jurado es el Abog. Celso Ayala