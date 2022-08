Actividad partidaria es causal de enjuiciamiento de fiscales y jueces, afirma miembro del JEM

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió el 12 de julio pasado iniciar de oficio una investigación preliminar a los jueces y fiscales que participaron de elecciones partidarias internas. Alrededor de 70 operadores de justicia habrían votado de forma irregular.

El senador Fernando Silva Facetti (PLRA), miembro del JEM, indicó que el Jurado ya está recogiendo información con respecto a estos fiscales y jueces que tuvieron participación electoral, considerando que -refirió- dicha práctica está determinada como irregular en la Constitución Nacional. Entre ellos figura la agente del Ministerio Público Lourdes Samaniego, esposa del vicepresidente Hugo Velázquez.

“La investigación preliminar ya está abierta y ya se está recabando la información. La Fiscalía ya remitió los antecedentes”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que “la Constitución y la ley del JEM establecen claramente como causal de enjuiciamiento el artículo constitucional de no realizar actividades políticas. O sea, aquellos nombres que se han remitido, inevitablemente deberá iniciarse -a mi criterio- la investigación y el enjuiciamiento, a los efectos que en el proceso puedan demostrar que no votaron y si votaron, los argumentos para decir que los votos no es una actividad partidaria”.

Esposa de Hugo Velázquez

Sobre el caso particular de la fiscala Lourdes Samaniego, quien pidió permiso en el Ministerio Público para poder acompañar a su esposo, el precandidato Hugo Velázquez, en su campaña política, afirmó que “son situaciones diferentes” en relación a los agentes que votaron en las internas pasadas.

Indicó que “en el caso de la fiscal adjunta, activamente viene operando políticamente y con permiso. Vamos a ver qué criterios se tendrán”.

“Vamos a tener que analizar qué suceden con esas obligaciones cuando se solicita permiso”, agregó.

Así también, informó que sobre este caso en particular aún no se abrió una investigación en el JEM. “El presidente dijo que todavía no hay ninguna denuncia ni una investigación abierta, pero, en caso que se dé, se va a analizar y se va a juzgar”, sostuvo.

Abogado presentó denuncia contra jueces y fiscales que votaron en internas

La investigación del JEM surgió luego de que el abogado Federico Campos López Moreira presentara el viernes 8 de julio una denuncia por mal desempeño de funciones ante el Jurado, contra los jueces y fiscales que participaron de las votaciones de las internas partidarias.